Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Peru: ceviche van zeebaars.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: voorgerecht

Land: Peru

Aantal personen: 4

Verre vakantiereizen zijn vanwege het coronavirus nauwelijks mogelijk. Zo staat ook het reisadvies voor Peru op oranje (alleen noodzakelijke reizen). Wie het land toch een beetje vanuit huis wil ervaren, kan ceviche bereiden: een Peruaanse klassieker.

Ceviche is een voorgerecht van rauwe vis die kort gemarineerd is in 'leche de tigre', een mengsel van limoensap, uien en chilipeper. Het gerecht wordt vaak aangekleed met een combinatie van zoete aardappel, avocado, tomaat of mais.

Ingrediënten voor Peruaanse ceviche

300 gram zeebaarsfilet zonder huid

1 rode ui

3 limoenen, uitgeperst

2 eetlepels fijngehakte koriander plus extra

1 jalapeñopeper, in ringetjes

1 avocado

1 kleine zoete aardappel, gekookt

2 eetlepels mais, gekookt (of uit blik)

5 kleine trostomaatjes, in stukjes

Zo maak je Peruaanse ceviche

Snijd de rode ui in reepjes. Vul een bakje met water, doe er de uienreepjes en een snuf zout in en zet in de koelkast tot gebruik.

Snijd de avocado in blokjes en druppel er wat limoensap over. Zo voorkom je dat de avocado bruin wordt. Snijd ook de zoete aardappel in blokjes.

Maak de 'leche de tigre'. Laat de uienreepjes uitlekken en doe ze in een kom. Voeg het limoensap, de ringetjes jalapeñopeper en de fijngehakte koriander toe, schep om en breng op smaak met wat zout. Een goede leche de tigre is friszuur, hartig en licht pittig.

Snijd de zeebaars in gelijke stukjes (niet te klein), voeg toe aan de leche de tigre en schep voorzichtig om.

Verdeel de ceviche over vier borden of kommen en garneer met de blokjes zoete aardappel, avocado, stukjes tomaat en mais. Strooi er wat blaadjes koriander over en serveer direct.

Eet smakelijk!