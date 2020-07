Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Spanje: salmorejo, een koude soep van tomaten en brood.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: voorgerecht

Land: Spanje

Aantal personen: 4

Het reisadvies voor Spanje staat inmiddels op geel. Dat betekent dat vakantiereizen in principe zijn toegestaan, maar dat er wel risico's zijn. Wie liever thuisblijft, kan Spanje toch een beetje in huis halen door een gerecht uit de Spaanse keuken te bereiden. Deze koude soep van brood en tomaat is heerlijk voor op zomerse dagen. Door het brood is ze dikker en romiger dan gazpacho.

Ingrediënten voor Spaanse salmorejo. (Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor Spaanse salmorejo (koude tomatensoep)

10 rijpe trostomaten

125 milliliter goede extra vergine olijfolie

2 teentjes knoflook, gehakt

binnenkant van 1 klein stokbrood

1 eetlepel rode wijnazijn (sherryazijn is nog lekkerder)

2 eieren

4 plakjes serranoham

Zo maak je Spaanse salmorejo (koude tomatensoep)

Start met het ontvellen van de tomaten. Breng daarvoor een pan met water aan de kook. Zet ook een grote kom met ijskoud water klaar. Snijd de tomaten aan de kant van het kroontje kruislings in. Laat ze met behulp van een lepel of schuimspaan in het water glijden. Haal de tomaten na dertig seconden voorzichtig weer uit het kokende water en doe ze over in de kom met ijswater. Pel de velletjes van de tomaten, snijd ze in kwarten en verwijder de groene kroontjes. Doe de stukken tomaat in een blender of keukenmachine en maal ze helemaal fijn. Doe de binnenkant van het stokbrood er in stukken bij, samen met de knoflook, azijn en een snuf zout. Maal totdat alles helemaal fijn is. Voeg dan, terwijl de machine draait, langzaam de olijfolie toe. Zet de salmorejo in de koelkast om helemaal koud te worden. Kook intussen de eieren in tien minuten hard. Pel ze en snijd ze in blokjes. Snijd ook de serranoham in blokjes. Scheur voor croutons de korst van het stokbrood in stukken en schep om met een scheut olijfolie, peper en zout. Bak ze knapperig in de koekenpan of zet ze tien minuten in een oven op 200 graden. Serveer de soep met het ei, de serranoham en de croutons.

Eet smakelijk!