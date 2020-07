Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Italië: bruschetta met tuinbonen, munt en ricotta.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort maaltijd: voorgerecht

Land: Italië

Aantal personen: 4

Het reisadvies voor Italië staat inmiddels op geel. Dat betekent dat vakantiereizen in principe zijn toegestaan, maar dat er wel risico's zijn. Waakzaamheid is geboden. Wie liever thuis blijft kan Italië toch een beetje in huis halen door een gerecht uit de Italiaanse keuken te bereiden. Deze zomerse bruschetta's met tuinbonen, ricotta en verse kruiden zijn heerlijk als voorgerecht of borrelhap.

(Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor Italiaanse bruschetta met tuinbonen

4 langwerpige sneetjes stokbrood (zuurdesem is extra lekker)

300 gram gedopte tuinbonen

8 eetlepels ricotta

1 biologische citroen

2 eetlepels grof gehakte munt

1 eetlepel grof gehakte basilicum

1 teentje knoflook

Parmezaanse kaas (optioneel)

Zo maak je Italiaanse bruschetta met tuinbonen

Rooster de sneetjes brood in een droge grillpan totdat ze goudbruin en knapperig zijn. Snijd het teentje knoflook (ongepeld) doormidden en wrijf met de snijkant over de sneetjes brood. Kook de gedopte tuinbonen twee minuten en spoel ze daarna direct af met koud water in een vergiet. Dop de tuinbonen dan nog een keer door met een scherp mesje een sneetje in de vliesjes te maken en de tuinbonen eruit te duwen. Rasp de schil van de citroen en meng dit door de ricotta. Breng op smaak met grof gemalen zout en peper. Schep de tuinbonen om met een scheutje goede olijfolie, een eetlepel citroensap en de kruiden. Besmeer de sneetjes brood royaal met de citroenricotta en verdeel het tuinbonenmengsel erover. Bedruppel met nog wat extra olijfolie. Eventueel kun je er nog wat Parmezaanse kaas over schaven.

Eet smakelijk!