Nu we zoveel vanuit huis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lekkere lunch of lekker tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en meestal gezond. Deze week: een Midden-Oosterse uitsmijter met za'atar, feta en verse oregano.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort gerecht: lunch

Aantal personen: 2

De Hollandse uitsmijter met kaas en - vaak - ham is een bekend lunchgerecht dat je heel gemakkelijk een twist kunt geven. Deze Midden-Oosterse uitsmijter met verse oregano, feta en za'atar is vegetarisch en makkelijk te maken. Naar smaak kun je de uitsmijter pittig maken met chilivlokken, zoals pul biber of aleppopeper.

(Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor Midden-Oosterse uitsmijter met feta en oregano

4-6 eieren

2-4 volkoren boterhammen

40 gram feta

2 theelepels za'atar

handvol verse oreganoblaadjes

chilivlokken (naar smaak)

Zo maak je een Midden-Oosterse uitsmijter met feta en oregano

Verhit wat olie in een koekenpan en breek er de eieren in. Zorg dat de dooiers heel blijven. Je kunt ook twee kleine koekenpannen gebruiken. Zet het vuur laag. Verkruimel de feta over de eieren en strooi de za'atar erover. Laat de eiwitten helemaal stollen. De eidooiers mogen van binnen nog vloeibaar zijn. Rooster intussen de boterhammen en besmeer ze eventueel met boter. Laat de gebakken eieren op de boterhammen glijden. Hak de blaadjes oregano grof en strooi ze over de uitsmijters. Breng op smaak met peper of chilivlokken. Zout is niet nodig.

Eet smakelijk!