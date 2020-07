Het Italiaanse digestief sgroppino heeft de Nederlandse harten veroverd. Hoe is dit citroenige opfrissertje ontstaan en het allerbelangrijkste: hoe bereid je een goede sgroppino? Spoiler: het is misschien wel een van de makkelijkste recepten ooit.

Timo Janse, bartender en eigenaar van Flying Dutchmen Cocktails, noemt als reden voor de populariteit van sgroppino dat het een van de eerste 'cocktails' was die op de Nederlandse markt verkrijgbaar was.

"Vanuit de Italiaanse restauranthoek is de sgroppino de Nederlandse horeca binnengedrongen. Volgens oudere bartenders was sgroppino al populair in Nederland, nog voor we gek waren van mojito's en caipirinha's", vertelt Janse.

"Daarnaast haakt sgroppino in op smaken die het in Nederland goed doen. Nederlanders zijn gek op citrus - over het algemeen zit de consument meer aan de zure dan aan de plakkerige zoete kant."

Foutje, bedankt

Sgroppino is ontstaan in een klein plaatsje in de Noord-Italiaanse regio Veneto, weet de Venetiaan Matteo Cellotto, manager van pastaketen Spaghetteria, waar de sgroppino al jaren een succesnummer is.

"Eind jaren zeventig openden twee broers daar een hotel. Ze hadden een inkoopfout gemaakt: te veel wodka besteld." Het hotel probeerde creatief om te springen met deze fout en besloot te experimenteren met nieuwe recepten.

"Ze probeerden van alles uit. Bijvoorbeeld wodka met citroensap, maar dat was te zuur. Zo ontdekten ze dat de zure smaak in balans werd gebracht door prosecco toe te voegen. De eerste sgroppino was een feit."

“Er is niets mooier dan iemand die live een sgroppino.” Timo Janse, bartender en eigenaar Flying Dutchmen Cocktails

Sgroppino met een g

Sgroppino is afgeleid van het Venetiaanse woord 'desgropante'. "Daar zit de term 'grop' in, wat 'knoop' betekent in de Venetiaanse taal. 'Desgropante' betekent in wezen dat je een knoop losmaakt - sgroppino is bedoeld om de keel te verfrissen", legt Cellotto uit.

Het woord 'desgropante' vond men niet flitsend genoeg voor het drankje. "Uiteindelijk werd het omgebogen naar 'sgroppino'." Overigens schrijf je sgroppino met een 'g', en niet met een 'c', een verwarring die nogal eens voorkomt op menukaarten.

Barman Timo Janse deelt zijn favoriete sgroppinorecept. (Foto: Privécollectie)

Vers en verfrissend

Een goede sgroppino moet vers bereid worden, vindt bartender Janse. "Er is niets mooier dan iemand die live een sgroppino voor je maakt." Een klein beetje afwijken van het traditionele recept moet kunnen, vindt hij. "Als je maar in de lijn van het origineel zit. Dat wil zeggen: ijs, een sprankelend element en iets lichts met citrus."

Sgroppino drink je meestal na het diner. "Als digestief, ter verfrissing", licht Spaghetteria-manager Matteo Cellotto toe. "Je kunt sgroppino ook als spoom inzetten, wanneer je bijvoorbeeld een groot kerstdiner hebt. Tussen de gangen door serveer je een klein fluitje sgroppino."

Het beste sgroppinorecept volgens Janse

Ingrediënten voor 1 persoon: 15 milliliter wodka

10 milliliter volle room

45 milliliter prosecco

1 lepel citroensorbetijs