Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en meestal gezond. Deze week: zelfgemaakte eiersalade voor op brood.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort gerecht: broodbeleg

Aantal personen: 6

Eiersalade maak je heel gemakkelijk zelf. Je kunt er alle kanten mee op wat smaakmakers betreft. Vandaag delen we een klassieke eiersalade met bleekselderij erin. Heerlijk op een boterham, maar ook perfect voor op een toastje bij de borrel!

Voor een gezondere eiersalade kun je alle mayonaise vervangen door Griekse yoghurt. Houd je van de smaak van kerrie? Voeg dan nog wat kerriepoeder of vadouvan toe.

Ingrediënten voor eiersalade voor op brood

8 eieren

3 stengels bleekselderij

1 bosui, in dunne ringetjes

2 eetlepels Griekse yoghurt

2 eetlepels (citroen)mayonaise

1 eetlepel citroensap

1,5 theelepel vadouvan (optioneel)

De ingrediënten voor eiersalade (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je klassieke eiersalade voor op brood

Kook de eieren in 10 minuten hard, laat ze daarna schrikken onder koud, stromend water. Pel de eieren en hak ze in kleine blokjes. Verwijder eventuele stugge draden van de stengels bleekselderij en snijd ze in dunne plakjes. Meng het ei, de bleekselderij, bosuiringetjes, mayonaise, Griekse yoghurt, vadouvan en het citroensap door elkaar en breng op smaak met zout en peper.

Eet smakelijk!