Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en meestal gezond. Deze week: pindahummus met snackgroente.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort gerecht: tussendoortje

Aantal personen: 4

Hoewel hummuspuristen het variëren met hummussmaken zien als je reinste heiligschennis, is een beetje afwisseling soms best lekker. We gaan deze week voor een snelle en frisse kikkererwtendip met komkommer, pindakaas, limoen en sambal. Heerlijk als tussendoortje met snackgroente en broodstengels.

Ingrediënten voor pindahummus met snackgroente

265 gram gekookte kikkererwten

halve komkommer, in stukken

3 eetlepels 100 procent pindakaas

2 eetlepels grof gehakte koriander (of peterselie)

4 eetlepels limoensap

1 theelepel sambal (meer of minder naar smaak)

1 teentje knoflook, grof gehakt

1 theelepel sojasaus

Om te dippen: diverse groenten, zoals reepjes komkommer en paprika, gehalveerde radijsjes of blaadjes witlof. Eventueel kun je er ook broodstengels bij serveren.

De ingrediënten voor pindahummus met snackgroente. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je pindahummus met snackgroente

Doe alle ingrediënten in een keukenmachine of blender en maal totdat de hummus helemaal glad is. Doe er een scheutje olijfolie bij en breng op smaak met zout en peper. Maal nog eens goed. Als de dip nog iets te dik is, voeg dan één à twee eetlepels water toe. Serveer de dip met snackgroente naar keuze.

Eet smakelijk!