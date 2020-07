Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een zoet gerecht uit Frankrijk: clafoutis met perziken en frambozen.

Bereidingstijd: 50 minuten

Soort gerecht: taart

Land: Frankrijk

Aantal personen: 10-12

Frankrijk laat weer (toeristische) reizigers toe en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast van oranje naar geel. Dat betekent dat je op vakantie kunt naar Frankrijk, maar wel waakzaam moet blijven. Of je nu weggaat of thuisblijft deze zomer, genieten van de Franse keuken kan overal. Deze Franse clafoutis met perziken en frambozen is heerlijk als nagerecht.

Ingrediënten voor Franse clafoutis met perziken en frambozen

80 gram bloem

80 gram suiker

3 eieren

90 milliliter volle melk

40 gram ongezouten roomboter

4 perziken

150 gram frambozen

poedersuiker Ingrediënten voor Franse clafoutis met perziken en frambozen. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je Franse clafoutis met perziken en frambozen

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een lage, ronde vorm in met boter. Laat de boter zachtjes smelten in een pannetje. Meng met een garde de bloem, suiker en een snufje zout door elkaar. Doe de eieren, de gesmolten boter en de melk erbij en klop alles goed door elkaar totdat het beslag helemaal glad is. Schil en ontpit de perziken en snijd ze in parten. Verdeel ze samen met de frambozen over de ingevette vorm. Giet het beslag erover. Bak de clafoutis ongeveer 30 tot 40 minuten, totdat deze niet meer vloeibaar is en goudbruin ziet. Laat de clafoutis iets afkoelen en bestuif deze dan met wat poedersuiker. Dat gaat het beste met behulp van een fijn zeefje.

Eet smakelijk!