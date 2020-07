Nu we nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en meestal gezond. Deze week: een eenvoudige Israëlische salade met komkommer, tomaat en kikkererwten.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort gerecht: lunch

Aantal personen: 4

Israëlische salade wordt vaak geserveerd als bijgerecht, bijvoorbeeld bij een pita met shoarma of falafel. Voeg er kikkererwten aan toe en je hebt ineens een volwaardige lunch. Hoewel deze salade op zichzelf al smaakvol genoeg is, kun je hem verder opleuken met bijvoorbeeld feta, munt of granaatappelpitjes. Zelf geweekte en gekookte kikkererwten zijn het allerlekkerst, maar je kunt ook prima kikkererwten uit blik gebruiken voor dit lunchgerecht.

Ingrediënten voor Israëlische salade met kikkererwten

300 gram gekookte kikkererwten

400 gram tomaten

1 komkommer

1 kleine rode ui, gesnipperd

bosje peterselie, fijngehakt

2 eetlepels citroensap

Zo maak je Israëlische salade met kikkererwten

Snijd de tomaten in parten en verwijder de zaadjes en zaadlijsten. Dit kun je eventueel bewaren om in een pastasaus of soep te verwerken. Snijd de tomaten in kleine blokjes. Halveer de komkommer in de lengte en schraap de zaadjes eruit. Snijd de komkommer in repen en daarna in kleine blokjes. Schep de kikkererwten, blokjes tomaat en komkommer, de gesnipperde ui en peterselie door elkaar met het citroensap, een scheut goede olijfolie en wat grofgemalen zout naar smaak.

Eet smakelijk!