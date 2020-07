Omdat veel Nederlanders deze zomervakantie thuisblijven, neemt NU.nl je mee op reis in je eigen keuken. Deze week een gerecht uit Griekenland: garnalensaganaki met een vleugje ouzo.

Bereidingstijd: 20 minuten

Soort maaltijd: voorgerecht

Land: Griekenland

Aantal personen: 4

Op vakantie gaan naar Griekenland is sinds kort weer mogelijk. Het reisadvies is nu geel, dat betekent vakantiereizen in principe zijn toegestaan, maar dat er wel risico's zijn. Wie liever thuis blijft, kan Griekenland in huis halen door een gerecht uit de Griekse keuken te bereiden. Bijvoorbeeld deze garnalensaganaki met - voor de liefhebber - een vleugje ouzo. Lekker met knapperig brood!

De ingrediënten voor garnalensaganaki. (Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor Griekse garnalensaganaki

4 rijpe tomaten

1 kleine ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, fijngehakt

20 grote, rauwe garnalen (schoongemaakt en gepeld)

2 à 3 milde groene pepers uit pot, in stukjes

2 eetlepels gehakte, verse peterselie

1 bosuitje, in ringetjes (wit en groen apart houden)

3 eetlepels ouzo

175 gram feta

Zo maak je Griekse garnalensaganaki

Snijd de tomaten in parten en verwijder de zaden. Snijd ze daarna in blokjes. Verhit wat olie in een kleine koekenpan en fruit de ui zachtjes gedurende twee minuten. Voeg dan de het witte deel van de bosuiringetjes, de gehakte knoflook en pepers toe en bak nog even mee. Doe de tomatenblokjes en de peterselie erbij, roer goed en laat de saus met de deksel op de pan zo'n vijf minuten zachtjes pruttelen. Verhit intussen wat olie in een andere koekenpan en bak de garnalen kort op hoog vuur totdat ze roze zijn gekleurd. Maal er zout en peper over en blus af met de ouzo. Schep de garnalen en het vocht over in de pan met de tomatensaus. Roer alles goed om, breng eventueel verder op smaak met zout en peper en verkruimel de feta erover. Leg een deksel op de pan om de feta in een paar minuten zacht en warm te laten worden, of zet de pan (als deze ovenbestendig is!) ongeveer tien minuten in een oven van 200 graden. Garneer met de achtergehouden groene ringetjes bosui.

Eet smakelijk!