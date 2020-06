Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: zelfgemaakte paprikaspread voor op brood.

Bereidingstijd: 35 minuten

Soort gerecht: ontbijt/lunch

Aantal porties: 20

Met maar een paar ingrediënten maak je heel gemakkelijk een groentespread voor op brood. Voor het roosteren van de paprika's moet je heel even geduld hebben, maar in de tussentijd kun je natuurlijk gewoon verder werken.

Liefhebbers van pittig kunnen eventueel nog een lepeltje sambal of sriracha toevoegen aan de spread. Paprikaspread is heerlijk als broodbeleg, maar doet het ook goed als dip voor chips of als smeersel op een toastje.

Ingrediënten voor de paprikaspread

2 rode paprika's

200 gram witte kaas, in stukken

1 teen knoflook

Een halve eetlepel wittewijnazijn

De ingediënten voor paprikaspread. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je paprikaspread voor op brood

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd de paprika's in vieren en schep ze om met een beetje olijfolie. Leg ze met de velkant naar boven op de bakplaat en rooster de paprika's 30 minuten in de oven. Trek eventuele zwartgeblakerde stukjes vel van de stukken paprika af en gooi weg, de rest van het vel mag blijven zitten. Doe de paprika samen met de witte kaas en de azijn in een keukenmachine. Pers het teentje knoflook erboven uit en maal totdat alles goed gemengd en nagenoeg glad is. Proef en breng eventueel verder op smaak met meer wittewijnazijn, zout en/of peper.

Eet smakelijk!