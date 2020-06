Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een bulgursalade met koolrabi, granaatappelpitjes, feta en verse kruiden.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: koolrabi

Aantal personen: 4

Koolrabi is voor veel mensen redelijk onbekend, terwijl het een heerlijke groente is. Op dit moment is koolrabi in het seizoen en vind je het zowel bij de groenteboer als in de supermarkt. Koolrabi kun je gekookt eten, maar ook rauw. Dan smaakt het een beetje naar radijs, al is het een stuk minder pittig. Koolrabi heeft iets zoets en smaakt lekker fris in deze bulgursalade.

Bulgur wordt meestal gemaakt van durum tarwe. Het heeft een korte kooktijd en een lekkere bite. Als je wilt kun je de bulgur ook vervangen door couscous of quinoa.

Vijf ingrediënten voor kruidige bulgursalade met koolrabi

300 gram bulgur

2 koolrabi's

200 gram granaatappelpitjes

150 gram feta

bosje verse kruiden (bijvoorbeeld dille of munt, of een mix daarvan)

De ingrediënten voor de salade. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je kruidige bulgursalade met koolrabi

Kook de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af in een vergiet en laat uitlekken en afkoelen. Schil de koolrabi's en snijd ze in kleine blokjes. Hak de kruiden fijn. Doe ze samen met de afgekoelde bulgur en de granaatappelpitjes in een kom. Verkruimel de feta erboven, voeg eventueel een scheutje olijfolie toe en meng alles door elkaar. Breng verder op smaak met zout en peper.

Eet smakelijk!