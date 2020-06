Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, nemen meer mensen de extra moeite om hun boodschappen bij een boerderijwinkel of een stalletje langs de weg te halen om de drukte in de supermarkt te vermijden. Blijft deze extra toestroom zo, of kiezen mensen straks toch weer voor het gemak van de supermarkt?

"In april heb ik mijn gebruikelijke kwartaalomzet in een maand gehaald", zegt Joop Singer, eigenaar van De Versboerderij, een landwinkel vlak buiten Hoofddorp. Hij verkoopt hier onder meer aardappelen, groenten en fruit, boerenkaas, eieren, biologische wijn en sap. "Het was zo hard aanpoten dat ik 7 kilo ben afgevallen van al het heen en weer lopen door de zaak."

De winkel van Singer is niet de enige plek waar de toestroom aan klanten toenam de afgelopen maanden. Bij boerderijwinkels door het hele land werd het drukker. Volgens het netwerk Boerenenburen.nl, een platform waar consumenten lokale en verse producten direct bij een boer in hun omgeving kunnen bestellen, verkochten sommige boerderijwinkels meer dan drie keer zoveel producten als tijdens een gemiddelde week vorig jaar.

Strenge maatregelen in de supermarkt

"Het voelt een beetje dubbel, want je wil eigenlijk geen slaatje slaan uit een vervelende situatie", zegt boerenkaasmaker Geke Schoonvelde van boerderijwinkel 't Vershuus in Ruinen. "Tegelijkertijd is het fijn dat meer mensen ons nu weten te vinden."

Schoonevelde schrijft de toenemende drukte toe aan onder meer de strenge maatregelen in de supermarkt. "Je merkt dat lang niet iedereen de 1,5 meter afstand houdt, en dat mensen zich opgepropt voelen als het er druk is. Hier heb je meer ruimte en is afstand bewaren makkelijker. Daarnaast vinden mensen het ook fijn om lokale producten te kopen, dat voelt toch wat persoonlijker."

Singer hoorde van nieuwe klanten vaak dat zij de lokale ondernemers wilden steunen. "Maar dat geloof ik niet helemaal, want dan waren ze al wel voor corona naar de winkel gekomen. Ik denk eerder dat ze de supermarkt niet in willen."

Meer moeite doen voor de boerderijwinkel

Ook Tineke van Rijsewijk, die met haar man Frans een landwinkel in het dorp Helvoirt runt met onder andere roomijs, boter, jams, muesli en eieren, ziet meer klanten dan normaal. "Je zag al wel er meer aandacht kwam voor lokaal eten, maar nu gaat het heel hard. We hopen dat die aandacht blijft, maar dat is nog even afwachten. Je moet voor een boerderijwinkel namelijk wel wat meer moeite doen dan voor de supermarkt. Misschien kiezen mensen uiteindelijk toch weer voor gemak."

Van Singer mag de toestroom wel een tandje minder. "Als er 10 procent meer klanten blijven hangen dan hiervoor, vind ik het goed. Maar als het veel drukker dan dat wordt, is het al snel niet meer te doen om de winkel alleen draaiende te houden."

Schoonevelde hoopt dat mensen blijven terugkomen als ze eenmaal verse producten direct van de boer hebben geproefd. "Als je je producten vers bij de boer haalt, komt er geen tussenhandel meer bij. Het is dus veel verser. Dat moet je kunnen zien en proeven. Ik denk dat als je die kwaliteit eenmaal gewend bent, je die gewoonte wel vast kunt houden."