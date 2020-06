Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: maaltijdsalade met bonen en perziken met maar vijf ingrediënten.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort gerecht: diner

Aantal personen: 4

Seizoensproduct: venkel, perziken, nectarines

Het is weer steenfruitseizoen en dat betekent dat er volop zoete, sappige perziken en nectarines verkrijgbaar zijn. Heerlijk om zo uit het vuistje te eten, maar ook erg smakelijk in een salade. Vandaag delen we een recept voor een maaltijdsalade met knapperige venkel, witte bonen en steenfruit.

Je kunt perziken of nectarines gebruiken, of een combinatie van die twee. Wanneer je witte bonen uit blik of pot gebruikt, is het raadzaam om de bonen in een vergiet af te spoelen met water. Mocht je niet van geitenkaas houden, kun je mozzarella of brie gebruiken.

De ingrediënten voor de perzikensalade. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor salade met perziken

500 gram gekookte witte bonen

5 perziken of nectarines

200 gram geitenkaas

2 kleine venkelknollen (of 1 grote)

150 gram rucola

Zo maak je de salade:

Was de venkel en snijd een plakje van de onderkant af. Verwijder ook de stelen, maar bewaar het venkelgroen. Snijd of schaaf de venkel overdwars in flinterdunne plakken. Maak de venkel, de witte bonen en de rucola aan met wat olijfolie of azijn en hussel om. Verdeel de salade over vier borden. Was de nectarines of perziken en snijd ze langs de pit in plakjes. Snijd ook de geitenkaas in stukjes. Verdeel het fruit en de kaas over de salades. Garneer met het achtergehouden venkelgroen.

Eet smakelijk!