Nu we zoveel mogelijk thuis werken, is er meer ruimte om een lekker ontbijt, lunch of tussendoortje te bereiden. Op NU.nl inspireren we je elke week met een nieuw thuiswerkrecept. Altijd makkelijk en overwegend gezond. Deze week: zelfgemaakte granola met noten, abrikoos en kokos.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort gerecht: ontbijt

Aantal porties: 8 tot 10

Granola kun je zelf heel makkelijk maken. Naast lekker is het ook een stuk goedkoper en gezonder dan sommige kant-en-klare varianten. Wat betreft de vulling kun je naar hartelust variëren. Vervang de pecannoten bijvoorbeeld eens door wal- of hazelnoten.

Zelfgemaakte granola blijft enkele weken goed in een afgesloten pot of bak. Als je er zo lang vanaf kunt blijven natuurlijk. Granola is heerlijk als ontbijt met yoghurt en vers fruit.

De ingrediënten voor zelfgemaakte granola met noten en kokos. (Foto: Andrea Tegel)

Ingrediënten voor zelfgemaakte granola met noten en kokos

200 gram havervlokken

100 gram pecannoten

Een halve theelepel kaneel

Snuf grof zeezout

5 eetlepels neutrale olijfolie

5 eetlepels ahornsiroop (of honing)

Een halve theelepel vanille-extract

20 gram kokosflakes

10 gedroogde abrikozen, in stukjes

Zo maak je zelf granola met noten en kokos

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng in een grote kom de havermout, noten, kaneel en het zout door elkaar. Voeg dan de olijfolie, ahornsiroop (of honing) en het vanille-extract toe. Roer alles goed door en verdeel het granolamengsel over de bakplaat. Bak de granola 10 minuten in het midden van de voorverwarmde oven. Voeg dan de kokosflakes toe en roer alles om. Druk de granola goed aan op de bakplaat als je houdt van granola met stukken. Bak de granola nu weer 10 minuten in het midden van de oven totdat het goudbruin begint te zien. Laat de granola op de bakplaat helemaal afkoelen (minstens een uur). Wanneer de granola is afgekoeld, kun je het in stukken breken en schep je voorzichtig de stukjes abrikoos erdoor. Deze zelfgemaakte granola blijft in een afgesloten pot zeker een paar weken goed.

Eet smakelijk!