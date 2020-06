Coronacrisis of niet, volgens visliefhebbers Bart van Olphen en Francesca van Berk is het altijd handig om een paar blikjes vis op voorraad te hebben. "Ingeblikte vis is lang houdbaar, en je zet er binnen no-time iets gezonds en lekkers mee op tafel."

Alleen al in Nederland worden jaarlijks 41 miljoen blikjes tonijn verkocht. Toch vinden veel mensen het volgens Van Olphen, auteur van onder meer Vis uit Blik, lastig om te koken met ingeblikte vis.

De smaak, kleur en textuur van vis veranderen door het conserveringsproces. "Je maakt met vis uit blik al snel een lekker gerecht door kleur, kruiden, zuur en structuur toe te voegen", vertelt Van Olphen.

"Een spinaziesalade met zalm en kokosdressing bijvoorbeeld. Of een pastasalade met tonijn en ricotta, aubergine met granaatappel en sardines. Je zult zien: als je eenmaal begint, kom je vanzelf op allerlei ideeën."

Mooie smaakmakers

Van Olphens liefde voor blikvis ontstond niet in Nederland, maar in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk. "Alleen al om het uiterlijk zou je ze meenemen, maar ook de smaak van de vis is ontzettend goed. Ingeblikte sardines uit Bretagne doen niet onder voor verse sardines."

Ook Van Berk, van foodblog Francesca Kookt, gebruikt graag vis uit blik in gerechten. In pastasauzen, een quiche of plaattaart en gebakken sardientjes in tomatensaus voor op brood.

Ansjovis gebruikt ze als smaakmaker. "Als ik olie verhit, neem ik een paar stuks geprakte ansjovis en die roer ik langzaam door de olie. Dat geeft een ontzettend lekkere smaak. Daarmee maak ik dan bijvoorbeeld een tomatensaus, waar ik later makreel of sardientjes aan toevoeg."

Viskoekjes of visburgers zijn bij haar thuis altijd een succes. "Dit kun je maken met tonijn, zalm of makreel. Zelf combineer ik de vis vaak met panko, rode ui, koriander of komijn, en een ei om te binden. Wel voorzichtig bakken, want de burger vallen snel uit elkaar."

Inspiratie met vis uit blik: Tonijnsalade met Griekse yoghurt, kappertjes en bieslook

Risotto met paddenstoelen en makreel

Scrambled eggs met zalm op toast

Hummus met sardines

Shakshuka met gerookte haring

Vis in water, zonnebloemolie of olijfolie?

Gebruiken Van Olphen en Van Berk vis in water, zonnebloemolie of olijfolie? "Zonnebloemolie is het meest neutraal, dus die gebruik ik vaak. Als ik iets mediterraans klaarmaak, kies ik eerder voor vis in olijfolie", aldus van Berk.

Van Olphen adviseert om te kiezen voor vis in olie als je het gaat verwarmen. "Vis in water droogt sneller uit en is vooral geschikt voor koude gerechten waaraan je zelf nog olie of mayonaise toevoegt. Vis die je niet gaat bakken maar wel warm wil eten, kun je twee minuten in kokend water leggen."