Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: een sushibowl met gerookte zalm, avocado en zeekraal.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort gerecht: diner

Aantal personen: 4

Seizoensproduct: zeekraal

De smaak van sushi, maar dan zonder de moeite van het rollen. Dat is het idee achter de sushi bowl. Met sushi bowls kun je wat betreft toppings eindeloos variëren. Kies verschillende soorten vis, zoals tonijn of makreel, of ga voor garnalen of een vegetarisch alternatief. Decoreer met sesamzaad of een in reepjes geknipt norivel.

Wie durft kan zich wagen aan een decoratieve avocadoroos, zoals op de foto. Het is makkelijker dan het lijkt! Snijd de avocado in dunne, gelijkmatige plakjes. Duw ze iets uit elkaar zodat je een lange slinger krijgt. Rol dan de slinger heel voorzichtig op tot een roos. Oefening baart kunst.

De ingrediënten voor de sushibowl met zeekraal. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor sushibowl met zalm en zeekraal

400 gram sushirijst

4 eetlepels rijstazijn

200 gram zeekraal

2 rijpe avocado's

300 gram gerookte zalm(haas)

Zo maak je de sushibowl:

Kook de sushirijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af in een vergiet en spreid de sushirijst uit op een groot bord of in een schaal om af te koelen. Was de zeekraal en verwijder eventuele houtachtige onderkantjes. Doe de zeekraal in een vergiet en overgiet kort met kokend water. Spoel daarna meteen weer af met koud water en laat de zeekraal uitlekken. Snijd de gerookte zalm in plakken. Halveer de avocado’s en verwijder de pit en schil. Snijd de avocadohelften voorzichtig in dunne plakjes. Vorm er eventueel roosjes van. Schep de afgekoelde rijst om met de sushiazijn en verdeel het over vier kommen. Leg bovenop de rijst de avocado, zeekraal en plakken zalm.

Eet smakelijk!