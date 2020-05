Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: wraps met geroosterde bloemkool, spinazie en hummus.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort gerecht: diner

Aantal personen: 4

Seizoensproduct: bloemkool en spinazie

De meeste mensen in Nederland hebben bloemkool leren kennen als een groente die je gekookt eet. Maar als je bloemkool in kleine roosjes snijdt en roostert in de oven, gebeurt er iets magisch.

De smaak wordt intenser en nootachtiger en de roosjes krijgen knapperige randjes. In dit recept beleggen we wraps met hummus en spinazie met geroosterde (en gekruide) bloemkool.

De ingrediënten voor de wraps met bloemkool. (Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor wraps met geroosterde bloemkool

8 tortillawraps naar keuze

1 kleine bloemkool, in kleine roosjes

100 gram spinazie

3 theelepels curry madras

200 gram hummus

Zo maak je de wraps:

Verwarm de oven voor op 220 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Schep de bloemkoolroosjes om met de curry madras kruiden en een scheutje olijfolie. Zorg dat alle bloemkoolroosjes bedekt zijn met een laagje kruiden. Verspreid de bloemkool over de bakplaat en maal er eventueel nog wat zout en peper over. Laat de bloemkoolroosjes in het midden van de oven in ongeveer dertig minuten goudbruin en gaar worden. Zet de geroosterde bloemkool samen met de rest van de ingrediënten op tafel. Besmeer een wrap met een flinke eetlepel hummus, verspreid er een handje spinazie over en eindig met een schep bloemkoolroosjes. Oprollen en smullen maar!

Eet smakelijk!