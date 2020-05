De ontwikkelingen binnen de voedingstechnologie gaan rap. Eten we straks massaal supergewassen, kweekvlees, 3D-geprint voedsel of persoonlijke voeding op basis van ons eigen DNA? De meningen zijn verdeeld.

Nederlanders met een grote interesse in technologie hebben een sterke voorkeur voor 'technologische' voedingsmiddelen die bijdragen aan een gezonde(re) levensstijl of een meer duurzame planeet. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van maaltijdplatform Deliveroo.

Een ruime meerderheid van de deelnemers denkt dat over tien jaar zuivel- en notenvrije alternatieven van melk, supergewassen en plantaardige eiwitvervangers mainstream zijn. Voor 3D-geprint voedsel en voeding op basis van het eigen DNA lopen ze echter niet warm, en slechts iets meer dan een kwart lijkt bereid in laboratorium gekweekt vlees te eten.

“Het gaat er uiteindelijk om wat mensen kiezen in de supermarkt of restaurant.” Mark Post, hoogleraar Maastricht University

"Er wordt veel onderzoek naar voedsel van de toekomst gedaan, en daar zien we vergelijkbare trends", zegt Mark Post, hoogleraar aan de Maastricht University. Hij presteerde het om als eerste ter wereld een hamburger in het lab te kweken. "Uit andere onderzoeken blijkt dat de acceptatie van kweekvlees wereldwijd toeneemt en momenteel rond de 50 procent ligt."

Niet te veel rotzooien met voeding

Maar, waarschuwt Post: "dergelijke onderzoeken zijn tamelijk theoretisch. Het gaat er uiteindelijk om wat mensen kiezen in de supermarkt of restaurant." Femke Mosch, foodtrendwatcher bij Vision on Food, is het met hem eens. "Je weet niet wat mensen doen als ze daadwerkelijk een keuze kunnen maken. Dat hangt uiteraard ook af van prijs en kwaliteit."

“Het is goed om te beseffen dat veel voedingsproducten al met behulp van technologie worden geproduceerd.” Femke Mosch

Wat Mosch opvalt is dat meer dan de helft van de respondenten vindt dat we niet te veel met ons eten moeten 'rotzooien'. Daarom staan ze sceptisch tegenover genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en 3D-geprint voedsel. Hoe ouder de respondent, hoe minder positief men hierover is. Mosch: "Dat is nogal tegenstrijdig. Het is overigens goed om te beseffen dat veel voedingsproducten al met behulp van technologie worden geproduceerd."

Ze noemt een paar voorbeelden: "Melk wordt gedeconstrueerd en weer in elkaar gezet volgens een bepaalde receptuur, zodat de melk altijd dezelfde samenstelling heeft. En gehakt in de supermarkt lijkt vlees dat door en de gehaktmolen is gedaan, maar het is eigenlijk ook in elkaar gezet, zodat het iedere keer hetzelfde reageert in de pan. Dat is handig voor de consument."

Natuurlijke tegenover technologische voeding



Mosch verwacht in de toekomst een steeds grotere tweedeling tussen mensen die vooral voor natuurlijke en ambachtelijke voeding kiezen en mensen die voor technologische voeding gaan. "Veel eiwitvervangers in het vegaschap zijn highly processed food. Er zijn consumenten die ze kopen omdat ze naar vlees smaken, maar er is ook een groep die eiwitten liever op een andere manier vervangt."

Hoe snel de ontwikkelingen binnen de voedingstechnologie gaan, hangt volgens Mosch vooral af van investeringen die worden gedaan. "De coronacrisis zou de voortgang om die reden kunnen vertragen, aan de andere kant werken berichten over gesloten slachterijen de acceptatie van bijvoorbeeld kweekvlees mogelijk in de hand."