Kant-en-klare bak- en broodmixen zijn er in allerlei soorten en maten. Maar waarom zou je ze kopen als je ook gewoon zelf - zonder al te veel extra moeite en veel goedkoper - een paar ingrediënten kunt mengen? NU.nl vroeg het twee bakkers.

Bakken is populairder dan ooit. Dat merkt ook Rutger van den Broek, oftewel 'Rutger Bakt'. Op zijn website was het de afgelopen maanden drukker dan in de periode voor Kerst. "Vooral de basisbakrecepten zijn populair. Denk aan cake, brood en zandkoekjes."

Geen onnodige toevoegingen

En hoewel Van den Broek ooit zelf ook met een bakmix begon, probeert hij al jaren om mensen zonder pakjes en zakjes te laten bakken. "Als je snel iets wil bakken, heb je misschien de neiging om naar een mix te grijpen. Maar je hebt dat echt niet nodig. Mixen bevatten vaak onnodige toevoegingen en zijn bovendien veel duurder dan de losse ingrediënten."

Zo bestaat een pannenkoekmix uit niet veel meer dan bloem en soms wat boekweitmeel. Cakemix bevat naast bloem een rijsmiddel, koekjesdeeg vaak ook nog een (kunstmatige) smaakmaker. Broodmix bevat bloem, gist en zout een aantal meelverbeteraars, zodat het sneller klaar is dan wanneer zelf samengesteld.

"Het is inderdaad een soort luiigheid", beaamt Zachary Spiro van circulaire bakkerij Baking Lab Amsterdam. "En dat geldt zeker voor pannenkoekenmix." Brood kan je volgens hem echter niet met pannenkoeken vergelijken. "Brood rijst en vergt een aantal procedures die kunnen lukken of mislukken. Aan de andere kant leer je die procedures juist niet door alleen maar wat water aan een kant-en-klare broodmix toe te voegen.

Kennismaken met zelf brood bakken

Toch is een broodmix als opstap naar het 'echte werk' niet zo gek, vindt Spiro. Toen Baking Lab Amsterdam werd gevraagd om in het kader van #supportyourlocals deel te nemen aan een lokale foodbox, stelde Spiro daarom een eigen broodmix samen. "Op die manier proberen we mensen kennis te laten maken met zelf brood bakken."

De mix bevat volkorenmeel, Frans meel, gist en gedroogd desem. Spiro: "Het deeg moet fermenteren en een nacht in de koeling. Je bent er alsnog 24 uur mee bezig, maar heel praktisch om een keer te proberen."

Tips van Rutger Bakt om zelf brood te bakken: Goed afwegen: hou het recept aan

Goed kneden: zeker tien tot vijftien minuten

Rijstijd aanhouden: voor mooi luchtig deeg

Begin met de basis: start niet meteen met een ingewikkeld recept

Smaakt een zelf samengestelde mix ook beter dan een kant-en-klare supermarktmix? "Absoluut", vinden beide heren. Van den Broek: "Voor brood bakken geldt: tijd is smaak. En bij zandkoekjes bijvoorbeeld voeg je zelf heel eenvoudig een smaakmaker toe, zoals citroenrasp of vanillesuiker."

"Brood bakken is iets universeels, bijna spiritueels", vindt Spiro. "Als je alleen water hoeft toe te voegen ga je voorbij aan het proces van het zelf brood bakken. Je haalt er dus hoe dan ook meer voldoening uit als je alle stappen zelf hebt doorlopen."