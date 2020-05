De vastenmaand ramadan is in volle gang. Na een dag vasten is het na zonsondergang tijd voor een feestmaal. Een plantaardige iftar past perfect bij de islam, zegt islamdeskundige Enis Odaci. "Mohammed riep op tot het eten van dadels in plaats van schapen. Die trend van toen komt terug."

Rondraaiend kebabvlees aan het spit, geslachte dieren aan haken, grote straatbarbecues en honderden geslachte schapen tijdens het Offerfeest: in de islamitische culturen is vlees volop aanwezig. Maar islamitische culturen typische vleesculturen noemen is overdreven, zelfs een tikje grof, aldus islamdeskundige Enis Odaci.

“Halal eten is een belangrijke religieuze plicht, vlees eten niet en vegetarisme en veganisme zijn nieuwe trends in de islamitische wereld.” Enis Odaci, islamdeskundige

"Het vlees dat religieuze moslims eten is halal geslacht en meer visueel aanwezig in de samenleving. Dat betekent niet dat moslims meer vlees eten dan niet-moslims die hun onherkenbare pakje vlees bij de supermarkt halen."

Een koning met een veestapel

Dat de islamitische wereld draait om grote vleesfeesten, dat idee mag dus per direct uit de wereld aldus Odaci. "Vroeger draaide welvaart en rijkdom om vlees. Wie een veestapel had, was een soort koninkje."

Mohammed zorgde voor een trendbreuk, zegt Onaci. Neem wat de natuur je geeft, zei de profeet Mohammed: pak een dadel, eet meloenen tegen de dorst en respecteer de dieren.

"Zeker tijdens ramadan, waarin het draait om het beheersen van behoeften en je gulzigheid is het laten staan van vlees juist goed. Halal eten is een belangrijke religieuze plicht, vlees eten niet en vegetarisme en veganisme zijn nieuwe trends in de islamitische wereld."

“Maar ik geloof in de islam en ik geloof in veganisme. Mohammed was zelf bijna helemaal vegetarier.” Marouzza Verlinden

Marouzza Verlinden, moslim én veganist bestelt een lekker vegan taartje voor zichzelf tijdens Suikerfeest, maakt kebabspiesjes van kidneybonen en eet 's avonds na het vasten soep, dadels, sla of wat gebakken aardappels.

Veel meer heeft veganistisch moslim-zijn niet om het lijf, vertelt ze. "Het verbaast mij ieder jaar weer dat het verbreken van het vasten zo vaak gepaard gaat met overdreven volle tafels en dat het Suikerfeest net zo groot gevierd wordt als een verloving. Dat is echt overdaad en per gemeenschap erg verschillend."

“Als je een goede moslim wil zijn: deel eerst je vlees en je welvaart met veertig anderen, en ga dan zelf genieten van luxeproducten als vlees.” Enis Odaci

Tijdens ramadan, zegt Verlinden, wil ze zich richten op meer dan alleen het niet of wel eten. "Naast het vasten lees ik de Koran, bid ik langer en richt ik mij op wat ons leven hier op aarde betekent. Als ik dat kan combineren heb ik de ultieme ramadan. Het draait niet om hoe vol je tafel is, hoeveel je bent afgevallen en de hoeveelheid mensen waar je je vasten mee verbreekt, maar om je spirituele ontwikkeling.

Als veganistische moslimbekeerling, vertelt Verlinden, krijgt ze veel commentaar: het eten van schaap hoort bij de religie, en Allah heeft de dieren voor ons geschapen. "Maar ik geloof in de islam en ik geloof in veganisme. Mohammed was zelf bijna helemaal vegetariër. Veganisme past perfect in elke religie, vind ik."

'Ben je wel een echte moslim?'

Binnen de religie past een vegan lifestyle misschien perfect; binnen de Irakese cultuur niet echt zegt Yuser (24), die sinds een jaar plantaardig eet. Ze komt uit een Iraakse familie en vond vooral weerstand toen ze alleen plantaardig begon te eten.

"Ik kreeg reacties waar ik het erg moeilijk mee had, zoals: ben je wel een echte moslim? In de Koran staat dat dierlijke producten eten mag, dus waarom doe ik dat niet? Ramadan draait om samen eten, en ik ben een buitenbeentje. Dat zorgt voor ophef en heeft meer met cultuur en generatieverschillen te maken dan met religie, denk ik. Maar ik vind het moeilijk."

Het Suikerfeest wordt onder Irakezen niet erg uitbundig gevierd, zegt ze. "De gedachte is dat niet iedereen genoeg eten heeft, en bunkeren en te veel eten klaarmaken is dan niet gepast. Dat scheelt. Ook dat we niet met veel mensen samen mogen komen maakt het voor mij makkelijker. Aan de andere kant: mijn ouders letten nu wel extra op mij en wat ik eet. Gelukkig zien ze hoe gezond ik me voel. Ik let goed op mijn eiwitten en neem dat erg serieus. Vroeger was ik tijdens de ramadan nog wel eens duizelig: dit keer niet."

De islam is niet per se vleesgeorienteerd, zegt Odaci: onze hele samenleving lijkt om vlees te draaien. "Als je een goede moslim wil zijn: deel eerst je vlees en je welvaart met veertig anderen, en ga dan zelf genieten van luxeproducten als vlees."