Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: groene shakshuka met doperwten en spinazie.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort gerecht: groentegerecht

Seizoensproduct: doperwten en spinazie

Aantal personen: 4

Shakshuka is een eiergerecht dat wereldwijd veel bekendheid heeft gekregen door kookboekenauteur Yotam Ottolenghi.

Traditioneel is het een gerecht van eieren gepocheerd in een saus van tomaten en kruiden, maar inmiddels zijn er talloze variaties ontstaan. Vandaag delen we een groene shakshuka met doperwten en spinazie. Typische lentegroenten die nu goed te verkrijgen zijn. Dit groentegerecht smaakt heerlijk met platbrood en hummus.

Vijf ingrediënten voor groene shakshuka 450 gram diepgevroren tuinerwten

300 gram spinazie, grof gehakt

3 theelepels baharat-kruiden

100 gram feta

4 eieren

Zo maak je groene shakshuka

Verhit wat olie in een koekenpan en bak de bevroren tuinerwten samen met de baharat-kruiden totdat de erwtjes ontdooid zijn. Dat duurt een paar minuten. Doe de spinazie erbij en bak mee totdat het geslonken is. Breng het groentemengsel op smaak met zout en peper en schep goed om. Zet het vuur helemaal laag en maak met een lepel vier kuiltjes in de groente. Breek hierin voorzichtig de eieren. Zorg dat de dooiers heel blijven. Leg een deksel op de pan en laat de eiwitten op laag vuur in ongeveer tien minuten stollen. De eidooiers mogen van binnen nog zacht zijn.

Eet smakelijk!