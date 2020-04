Met de koektrommel en gevulde voorraadkast binnen handbereik zijn de verleidingen thuis nooit ver weg. Maar hoe voorkom je dat je kilo's aankomt tijdens de lockdown?

Uit onderzoek van Wat vindt Nederland?, het opiniepanel van Hart van Nederland, blijkt dat bijna een kwart van de ondervraagden ongezonder is gaan eten sinds de corona-uitbraak. En in China lijken ze het nog bonter te maken; bijna drie kwart zegt zwaarder te zijn geworden.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom meer mensen snacken in deze tijd, vertelt Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. "Allereerst eten mensen soms uit verveling of gebrek aan regelmaat. Veel mensen associëren bijvoorbeeld televisiekijken met snacken. En dan is de gang naar de keuken snel gemaakt."

“We hebben het zwaar, willen het gezellig maken en vinden bovendien dat we wel wat lekkers hebben verdiend na weer een lange dag thuis.” Roel Hermans, voedingsexpert bij Voedingscentrum

Ook komt het voor dat mensen zichzelf belonen voor het aan huis gekluisterd zitten. "Ze hebben het zwaar, willen het gezellig maken en vinden bovendien dat ze wel wat lekkers hebben verdiend na weer een lange dag thuis", aldus Hermans.

Daarnaast kan stress een rol spelen. Er zijn mensen die zich gestrest voelen door het combineren van thuiswerken en thuisonderwijs, of juist omdat ze onzeker zijn over de situatie. Hermans: "Veel mensen eten bij stress minder, dat is een natuurlijke reactie. Er zijn ook mensen die hun spanning proberen te verminderen door juist meer te gaan eten."

Tips om snacken en snoepen te voorkomen: Begin met een goed ontbijt

Plan je lunch en avondmaaltijd

Bedenk vooraf je tussendoortjes

Drink voldoende (water)

Haal niet te veel ongezonds in huis

Het is inderdaad lastig om gezond te blijven eten als de structuur wegvalt, beaamt diëtist Monique Ammerlaan. Probeer daarom in ieder geval de dag te beginnen met een goed ontbijt, adviseert ze. "En neem de tijd. Rustig eten zorgt dat je een voldaan gevoel hebt en je minder snel weer trek krijgt."

Een goede planning is het halve werk

Probeer ook de lunch en avondmaaltijd in te plannen. "Als je je lunch gaat uitstellen, ga je sneller snaaien", aldus Ammerlaan. "Bedenk bijvoorbeeld op welke dag je een salade maakt en zorg dat je de ingrediënten in huis hebt. Hetzelfde geldt voor de avondmaaltijd. Ik zeg altijd: gezond eten begint met een goede planning."

Wat volgens Ammerlaans ook goed werkt: "Bedenk van tevoren wat je tussendoor gaat eten en zet dat alvast klaar. Op die manier weet je wat je gaat nemen en zal je minder snel de neiging hebben van je plan af te stappen."

“Zet een glas of fles bij de kraan of bij je werkplek, of zet een pot thee in plaats van een mok.” Monique Ammerlaan, diëtist

En tot slot: van te weinig drinken kun je tussendoor trek krijgen. "Drink daarom voldoende", vertelt ze. "Zet een glas of fles bij de kraan of bij je werkplek, of zet een pot thee in plaats van een mok."

Voedingsexpert Hermans wil vooral adviseren niet te veel ongezonds in huis te halen, zeker nu we vaker voor meerdere dagen boodschappen doen. "Als het er eenmaal is, moet het op", zegt hij. "Of we echt massaal ongezonder zijn gaan eten en wat de precieze redenen hiervoor zijn, zal verder onderzoek moeten uitwijzen."