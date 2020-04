Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk gerecht klaarmaakt. Deze week: knapperige platbroodpizza's met citroenricotta en lentegroente.

Bereidingstijd: 20 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: radijs

Aantal personen: 4

Platbrood is verrassend lekker als pizzabodem. Eventjes in de oven en het wordt heerlijk knapperig. In dit recept besmeer je de platbroodpizza's met een frisse citroenricotta. Daarop gaan courgettelinten. Aan het einde schep je fris gemarineerde radijsjes over de pizza. Zo krijg je een lekkere combinatie van warm en koud.

Vijf ingrediënten voor platbroodpizza's met lentegroente

4 platbroden

1 grote bos radijsjes

1 courgette

200 gram ricotta

1 biologische citroen

Zo maak je platbroodpizza's met lentegroente

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de citroen goed en rasp de schil. Meng de citroenrasp met de ricotta en breng op smaak met peper en zout. Besmeer de platbroden met het ricottamengsel. Laat de randen vrij. Schaaf de courgette in dunne linten en verdeel deze sierlijk over de platbroodpizza's. Besprenkel met een beetje olijfolie en bak de platbroodpizza's in 10 a 15 minuten knapperig in het midden van de oven. Verwijder het grootste deel van het groen van de radijsjes en was ze goed. Snijd de radijsjes in partjes en doe ze in een kom. Knijp de citroen erover uit en doe er een scheutje olijfolie en wat peper bij. Schep de radijsjes goed om en laat ze marineren totdat de platbroodpizza's klaar zijn. Je kunt dit ook al iets eerder doen. Hoe langer de radijsjes staan, hoe feller de kleur wordt. Haal de platbroodpizza's uit de oven en verdeel er direct de gemarineerde radijsjes overheen (zonder het vocht).

Eet smakelijk!