Dat we deze meivakantie thuisblijven in plaats van afreizen naar Frankrijk, betekent niet dat we niet in de Franse sfeer kunnen komen. Culinair journalist, kookboekenschrijver en francofiel Onno Kleyn vertelt over deze manier van omdenken.

Frankrijk en eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenminste, voor de Fransen. Want Kleyn denkt niet dat wij Nederlanders nou zo graag naar Frankrijk op vakantie gaan vanwege het voedsel.

"Zeker vroeger was stokbrood het enige wat veel kampeerders met de Franse keuken hadden, als het Franse bakkertje toeterend het kampeerterrein op kwam rijden", vertelt hij. "De rest namen we zelf mee in de kofferbak van onze auto."

Eten wordt belangrijker

Maar het aandeel Nederlanders dat - zeker op vakantie - eten belangrijk vindt neemt toe, vermoedt Kleyn. Vandaar dat hij naast een aantal andere boeken over de Franse keuken een paar jaar geleden het Vakantiekookboek Frankrijk uitbracht. Met makkelijke recepten voor op de camping, in het vakantieappartement of gewoon thuis in Nederland.

"Als je thuis Frans wil koken, zijn de mogelijkheden eindeloos", vertelt hij. Steak met frites, slakken, kippendijen, konijn, een frisse salade niçoise met uiteraard zelfgemaakte vinaigrette, of sardienen op de barbecue.

Basis voor een vinaigrette: 2 eetlepels (wijn)azijn

1 eetlepel water

1 theelepel mosterd

beetje zout

8 eetlepels (olijf)olie

"Voor een knapperige salade zet je de sla een kwartiertje in zo koud mogelijk water en maak je hem pas op het laatste moment aan", legt Kleyn uit. "Het zuur van de vinaigrette maakt de sla anders slap."

Typisch Frans of toch niet?

Ook stoofschotels zijn typisch Frans. Denk aan boeuf bourguignon (gestoofd rundvlees) en coq au vin (in wijn gestoofde haan). "Op vakantie heb je waarschijnlijk geen zin om stoofpotten urenlang te laten sudderen, maar nu we thuis zijn kan het prima. Zeker als het weer omslaat en het wat kouder wordt."

's Avonds borrelen met wijn en Franse kaas, dat in de jaren zestig mateloos populair werd in ons land, bestaat niet in Frankrijk. "Het is inderdaad on-Frans. Fransen eten pas later op de avond met daarbij kaas als nagerecht. Maar dat geeft natuurlijk niets."

“Fransen houden van eten en zijn bereid er geld aan uit te geven.” Onno Kleyn, culinair journalist en kookboekenschrijver

Wat volgens Kleyn wél heel Frans is, is het aankleden van de maaltijd. "Fransen eten bijna nooit slechts één gang, maar zeker twee of drie", vertelt hij. "Al is het maar een gekookt ei vooraf."

Dat hardgekookte eitje met een klodder mayonaise is meteen een van Kleyns favorieten. "Heel simpel, maar ik hou ervan. Met daarbij een blaadje sla, dat is standaard. Net zoals ze bij een dikke plak rauwe ham altijd augurken, brood en boter serveren."

Met als nagerecht dus kaas of dessert. "Neem een paar stukken kaas, dat hoeven geen zes soorten te zijn, en leg ze op een plank. Doe dat niet op het laatste moment, kaas eet je niet koud."

Taartjes en desserts maken Fransen overigens meestal niet zelf, maar kopen ze bij de patisserie. "Fransen houden van eten en zijn daarom bereid er geld aan uit te geven."