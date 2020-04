Alcohol, suiker, water, fruit en een beetje geduld. Meer heb je niet nodig om je eigen likeur of likorette maken. "Hoe meer fruit en hoe langer je het laat staan, hoe meer smaak."

Amaretto, Grand Marnier, Malibu en Cointreau zijn slechts een paar voorbeelden uit het enorme assortiment aan likeuren in de slijterij. Voor alle likeuren geldt een alcoholpercentage van minimaal 15 en een hoeveelheid suiker van minstens 100 gram per liter.

"Bij een lager percentage spreken we van een likorette", legt Petra de Koning van Likeurmeisjes uit. Ze woonde jarenlang in Zuid-Italië, waar veel mensen thuis likeur maken met flessen 96 procent alcohol die daar 'gewoon' in de supermarkt te koop zijn.

“Aardbeien, ananas, kaneel, gember, vanille, amandel. Je kunt bijna overal likeur van maken.” Petra de Koning, likeurmaker

In Nederland is bijna pure alcohol lastiger verkrijgbaar en bovendien een stuk duurder. Daarom gebruikt ze voor haar huisgemaakte likorettes, die ze vanuit Amsterdam verkoopt, wodka. "Vanwege de neutrale smaak een goed alternatief."

In weckpot of glazen fles

Om zelf likeur te maken, doe je heel eenvoudig alcohol - wodka of gin bijvoorbeeld - met een smaakmaker in een weckpot of glazen fles, die je vervolgens een tijdje laat weken, oftewel macereren. "Aardbeien, ananas, kaneel, gember, vanille, amandel. Je kunt bijna overal likeur van maken", aldus De Koning.

Na een aantal weken zeef je de vloeistof, waarbij je zoveel mogelijk sap uit het fruit of kruid perst, en voeg je suikerwater toe. Hoeveel suiker is afhankelijk van het recept en je eigen smaak. Hoeveel water met suiker hangt af van het alcoholpercentage dat je wilt.

Recept voor zelfgemaakte limoncello: Doe 1 liter wodka (40 procent alcohol) samen met de schil van acht (biologische) citroenen in een weckpot of glazen fles

Laat een paar weken op een donkere plek staan

Verwarm 600 ml kraanwater in een pan en los er 300 gram kristalsuiker in op

Laat het suikerwater afkoelen en voeg het toe aan de gezeefde wodka met citroen

Het uiteindelijke alcoholpercentage is ongeveer 25 (400 ml alcohol op 1.600 ml likeur)

"Als je likeur zonder recept maakt, is het uiteindelijke percentage alcohol een kwestie van rekenen", vertelt likeurstoker Johannes Weenink. "Als je het beginpercentage weet, kun je uitrekenen hoeveel je moet verdunnen om op 15, 20 of 30 procent uit te komen, net wat je zelf wilt."

Weenink heeft een melkveebedrijf met kaasmakerij en streekwinkel in de Achterhoek. Hij besloot een paar jaar geleden van het fruit dat in de winkel overbleef likeur te maken met zelfgestookte alcohol.

Omschudden of rustig laten staan?

Hoe meer fruit en hoe langer het staat, hoe meer smaak, stelt hij. "Het gaat erom dat de alcohol de smaak en kleur overneemt. En dat kost tijd." Aardbeienlikeur, met 1 kilo aardbeien in 1 liter gin, laat hij daarom bij voorkeur een paar maanden staan.

Korter kan ook, een paar weken, maar dan schudt hij de fles geregeld om. "Heb je de tijd, dan zet je de fles op een donkere plek en heb je er geen omkijken meer naar." De Koning vult hem aan: "Zeker als je meteen suiker toevoegt - dat kan namelijk ook - is het goed om de fles regelmatig te kantelen. Dan lost de suiker goed op."

Omdat De Koning het zonde vindt om de restjes na het zeven weg te gooien, maakt ze er andere producten mee. Zo maakt ze limonadesiroop van het vruchtvlees van de citroenen, en aardbeienjam van de uitgeknepen aardbeien. "Daar zit inderdaad nog alcohol in, lekker voor bij een kaasplankje."