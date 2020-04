Om eetbare planten te verzamelen hoef je niet eens de natuur in: in je eigen achtertuin of op het balkon groeien paardenbloemen, Japanse duizendknoop en koolzaad voor een lekkere én goedkope voorjaarssalade.

Hoewel het nog vroeg in het voorjaar is, zijn er volgens professioneel wildplukker Edwin Florès wel honderden eetbare stengels, bladeren en bloemen die je op dit moment kunt plukken uit de natuur. Zelf gaat hij bijna dagelijks op pad om te verzamelen. "Gisteren de Amerikaanse vogelkers, van de bloemen maken we limonade en kombucha."

In zowat ieder stadspark vind je tegenwoordig daslook, een plant die familie is van de knoflook. "Het blad van daslook kun je gebruiken voor salade, pesto of soep", vertelt Florès. Ook de bloemen zijn eetbaar, en in de nazomer kun je de daslookbollen opgraven.

“Van de bloemetjes kun je een koolzaadsalade maken, of kruidenboter.” Edwin Florés, wildplukker

Ook de Japanse duizendknoop, een variant van de Hollandse rabarber, is volop aanwezig in parken. De gevlekte stengels zijn maar drie weken per jaar te oogsten, en nu is hét moment.

"Het is een invasieve plant en gerust een plaag te noemen, dus eigenlijk doe je iedereen er een plezier mee om het mee te nemen", vindt Florès. Hij plukt de stengels veel voor restaurants, die het nu vooral verwerken om later in het jaar te gebruiken.

Wat je kunt maken met wat je plukt Paardenbloemen: salade

Amerikaanse vogelkers: limonadesiroop

Koolzaad: salade en kruidenboter

Daslook: salade en pesto

Japanse duizendknoop: (rabarber)compote

Maar mag dat zomaar, bladeren en stengels meenemen uit het park? "Wildplukken wordt over het algemeen gedoogd. Als je wat meeneemt voor eigen gebruik, is dat niet erg." Florès zelf plukt overigens alleen op plaatsen waar hij toestemming heeft om te oogsten.

Nog een plant die momenteel in overvloed bloeit: koolzaad. "Je ziet de kleine gele bloemetjes nu op veel plaatsen langs wegen en fietspaden", aldus Florès. Van de bloemetjes kun je een koolzaadsalade maken, of kruidenboter.

Koolzaad groeit op dit moment overal (Foto: NU.nl)

Paardenbloem in een pot aarde

Wildplukker Elsje Bruijnesteijn geeft wildplukwandelingen, maar die kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Zij houdt het liever dichter bij huis: bijvoorbeeld bij paardenbloemen in de achtertuin. Sterker nog: je hoeft volgens haar niet eens een tuin te hebben om deze voorjaarsgroente te kunnen oogsten. "Gewoon een pot aarde op je balkon zetten voldoet. Je zult ziet dat er al snel een paardenbloem in groeit."

Als de paardenbloem eenmaal wortels heeft, kan je de groene blaadjes eraf snijden en een potje over het kale plantje zetten zodat er geen licht bij kan komen. Een bloempot met een gaatje erin is ideaal, want daar kan wat water doorheen komen.

"De jonge scheuten kun je oogsten voor een voorjaarssalade", legt ze uit. "De geelwitte blaadjes smaken door het gebrek aan zonlicht niet bitter - in tegenstelling tot de groene bladeren van de paardenbloem. Vroeger haalden mensen de jonge blaadjes onder een molshoop vandaan, vandaar de naam molsla."