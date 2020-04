De liefhebber zal het niet zijn ontgaan: het aspergeseizoen is in volle gang. Maar hoe herken je verse asperges en wat kun je er nog meer mee behalve het traditioneel serveren met ham, ei en boter?

Bij Aspergeboerderij Van der Putten van Carel en Cindy van der Putten in Deurne is het druk, ook al is de afzet naar restaurants grotendeels weggevallen. Cindy van der Putten staat in de boerderijwinkel, Carel van der Putten staat achter in de loods waar de asperges machinaal worden geschild.

"Want dat is wat de consument tegenwoordig wil", vertelt Cindy van der Putten. Ze schat dat zeker 90 procent van de asperges geschild mee naar huis gaat.

“Witte asperges groeien onder de grond, door het gebrek aan zonlicht zijn ze wit.” Cindy van der Putten, aspergeboerin

Op het land werkt sinds begin april een vaste groep Poolse arbeiders, van wie sommigen al vijftien jaar bij het familiebedrijf met de hand asperges komen steken. "Zodra ze belden dat ze de Nederlands-Duitse grens waren gepasseerd, wist ik dat het goed zo komen", aldus Van der Putten, want ook zij kent de verhalen over tekorten aan seizoenarbeiders.

In het aspergeseizoen, dat loopt van half april tot 24 juni, komen de asperges van de 'koude grond'. Dit in tegenstelling tot asperges die al eerder in de winkel liggen, die of geïmporteerd zijn of gekweekt in verwarmde bedden in plastic tunnels.

“De zoete, zwavelachtige groentesmaak van asperges doet het heel goed in combinatie met zoutige, romige ingrediënten.” Jessica Lek, auteur kookboek Asperges

Verse asperges herkennen

Van der Putten, wier asperges vorig jaar door het Brabants Asperge Genootschap verkozen werden tot de lekkerste asperge, vertelt hoe je verse asperges herkent. "Want die zijn het lekkerst."

Ten eerste is de versheid van een asperge aan de onderkant te herkennen. "Als het uiteinde is uitgedroogd, is de asperge niet vers", vertelt ze. "En verse ongeschilde asperges piepen als je ze tegen elkaar aanwrijft."

Een goede asperge heeft een wit, gesloten kopje. "Witte asperges groeien in een aspergebed onder de grond, door het gebrek aan zonlicht zijn ze wit. Zodra de kopjes boven de grond komen, vindt er fotosynthese plaats en kleuren ze roze en uiteindelijk groen."

Hoe bewaar je (geschilde) asperges? Met een natte theedoek eromheen blijven ze in de koelkast zeker drie dagen houdbaar.

Geseald, zoals in de supermarkt maar vaak ook bij de teler zelf, blijven ze in de koelkast ongeveer een week goed.

Invriezen kan ook, maar kook ze dan wel eerst kort.

Combineren met zoutige, romige ingrediënten

Asperges moeten zo'n acht minuten koken in een laagje water, en daarna acht minuten nagaren in het hete water. Traditioneel worden asperges gegeten met ham, ei, boter - al dan niet geserveerd met gekookte (kriel)aardappels.

"De zoete, zwavelachtige groentesmaak van asperges doet het heel goed in combinatie met zoutige, romige ingrediënten", vertelt receptontwikkelaar Jessica Lek, die vorig jaar met het kookboek Asperges kwam.

Daarom combineren ook Parmezaanse kaas, bacon, ansjovis en schaaldieren goed met asperges, aldus Lek. "Een stevige witvis met munt, basilicum en rozemarijn bijvoorbeeld, of mosselen met saffraansaus, pasta met garnalen en doperwten."

Of je asperges nu in een omelet, hartige taart, lasagne, risotto of salade verwerkt, de mogelijkheden zijn oneindig, vindt Lek. Ook de Van der Puttens zijn vanzelfsprekend liefhebbers. "Wij roerbakken onze asperges het liefst in stukken boter en voegen dan op het laatst wat oestersaus en eventueel blokjes ham toe. Het liefst met nieuwe aardappelen erbij, die komen in mei."