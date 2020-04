Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk gerecht klaarmaakt. Deze week iets zoets: paasfudge met gekleurde dragee-eitjes.

Bereidingstijd: 10 minuten (2 uur wachttijd)

Soort maaltijd: zoetigheid

Seizoensproduct: dragee-eitjes

Pasen ziet er dit jaar heel anders uit dan normaal, maar dat betekent niet dat we het niet kunnen vieren. Ontbijten en brunchen kan ook via videobellen. En daar hoort natuurlijk iets lekkers bij! Deze paasfudge ziet er vrolijk uit en is makkelijk te maken. Ideaal om samen met kinderen te maken.

Vijf ingrediënten voor paasfudge

400 gram pure chocolade (in blokjes)

200 gram melkchocolade (in blokjes)

1 blik gezoete gecondenseerde melk (397 gram)

65 gram ongezouten roomboter

150 gram gekleurde dragee-eitjes

Zo maak je paasfudge

Zet een pan met een laagje water erin op heel laag vuur. Plaats daarop een kleinere pan of een metalen kom en zorg ervoor dat het water de bodem niet raakt. Doe de chocoladeblokjes in de kom of het pannetje en laat het al roerend helemaal smelten (deze techniek heet au bain-marie). Voeg de boter toe zodra de chocolade gesmolten is. Als de boter gesmolten is, voeg je de gecondenseerde melk toe. Roer goed totdat alles helemaal gemengd is. Haal de kom van het vuur, voeg een snuf zout toe en roer om. Voeg dan het grootste deel van de dragee-eitjes toe en schep het geheel goed om. Vet een vierkante vorm van ongeveer 20 bij 20 centimeter in met wat boter of olie en bekleed die met bakpapier. Schenk het fudgemengsel erin en strijk de bovenkant glad. Duw de resterende dragee-eitjes erin om de fudge te versieren. Laat de fudge minstens 2 uur opstijven in de koelkast en snijd die dan met een groot mes in blokjes.

Eet smakelijk!