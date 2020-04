Fruitbier is een zomers drankje in vele gedaantes. Het is de afgelopen jaren populair geworden, vooral onder nieuwe bierdrinkers. "Voor wie niet van de typische bittere of volle biersmaak houdt, is fruitbier een toegankelijk alternatief."

Fruitbieren bestaan weliswaar al honderden jaren, maar zijn de afgelopen jaren aan een opmars bezig.

"Het Belgische fruitbier is ontstaan bij de productie van spontaan gegiste geuzenbieren", vertelt Olav Blancquaert van Duvel/Liefmans. "Om het bier wat fruitiger te maken, werden er krieken - zure kersen - aan toegevoegd." Krieklambiek, meestal kortweg kriek genoemd, is tot op de dag van vandaag het bekendste fruitbier.

Andere brouwerijen passen inmiddels dezelfde procedure toe, maar dan met ander bier. Zo bestaat Liefmans Kriek Brut uit bruin bier van gemengde gisting waaraan krieken zijn toegevoegd. Blancquaert "De krieken rijpen mee tijdens de zogenoemde lagering, soms wel twee jaar."

Sappen en aroma's

Bij het produceren van de meer commerciële fruitbieren, zoals Kriek Max, St-Louis Premium Kriek en Belle-Vue Kriek, wordt vaak geen echt fruit gebruikt, maar geconcentreerde fruitsappen of -aroma's.

Ondertussen zijn er ook talloze andere bieren met fruitsmaak, zoals de rosébieren, die officieel geen fruitbier mogen worden genoemd. Ze zijn vaak gemaakt van witbier, waar frambozensap aan is toegevoegd. Liefmans Fruitesse, een veel gedronken fruitbier in ons land, bevat sap van vijf fruitsoorten: kriek, framboos, aardbei, vlierbes en bosbes.

“Ook radlers - de meest gedronken biermix van dit moment - zijn fruitig, maar eigenlijk geen fruitbier.” Biersommelier Ivo Thijssen

Ook radlers - de meest gedronken biermix van dit moment - zijn fruitig, maar eigenlijk geen fruitbier. "Elke grote brouwerij heeft inmiddels een radler in haar assortiment. Het onderscheid is dat bij het brouwen van fruitbier echt fruit wordt gebruikt, en bij een radler meestal niet", legt biersommelier Ivo Thijssen uit. "Er zijn wel enkele radlers gebrouwen met echt fruit, Hertog Jan Bastaard bijvoorbeeld. Een radler kan je ook heel eenvoudig zelf maken door zelfgemaakt vruchtensap aan bijvoorbeeld witbier toe te voegen."

Een laatste categorie, vooral populair in België en Frankrijk en minder bekend in ons land, zijn de Rouge-bieren. Blancquaert: "Het is een donkerbruin bier waar kersenlikeur en kersensap aan is toegevoegd. Het is een bier met 8 procent alcohol, met vanzelfsprekend een heel ander smaakpatroon dan een verfrissend fruitbier met een lager alcoholpercentage."

Smakelijke combinaties met fruitbier Kriek met belegen geitenkaas

Framboise fruitbier met cheesecake

Biermix met kokos(makronen)

Rosébier met melkchocolade

Op een biermanier geserveerd

"Fruitbier is de laatste jaren vooral populair geworden bij nieuwe bierdrinkers", weet Thijssen. "Voor wie niet van de typische bittere of volle biersmaak houdt, is fruitbier een toegankelijk alternatief. Het heeft meer weg van frisdrank, maar wordt op een biermanier geserveerd."

Bier kan overigens ook een fruitsmaak hebben terwijl er helemaal geen fruit is gebruikt bij het brouwproces. Bij het vergisten kunnen fruitsmaken en -aroma's ontstaan. Zo heeft een New England IPA een tropische smaak, Vlaams rood kan tonen van druiven, rozijnen en pruimen bevatten, en Weizen ruikt naar banaan.

Thijssen: "Fruit en bier liggen dicht bij elkaar, en daarmee is fruit een hele mooie smaakmaker in bier."