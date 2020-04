Ook zonder ijsmachine kun je prima zelf ijs maken. Het is misschien wel gemakkelijker dan je denkt. Twee ijsfanaten delen hun beste tips.

Klassiek roomijs van volle melk, room, eidooiers en suiker zonder ijsmachine maken, is vrij arbeidsintensief. Als het mengsel eenmaal in de vriezer staat, moet het ieder half uur met een vork of staafmixer worden doorgeroerd om de ijskristallen te breken. Als je een ijsmachine hebt, dan doet het apparaat dit werk voor je.

Foodfotograaf en -stylist Marleen Visser testte voor haar kookboek Altijd ijs, waarvan volgende maand de opvolger verschijnt, alle basisrecepten met en zonder ijsmachine. "Een ijsmachine is inderdaad handig, maar met een beetje planning krijg je zonder machine hetzelfde resultaat."

“Roomijs maak je met maar drie ingrediënten: gecondenseerde melk uit blik, geklopte slagroom en vanille.”

Drie ingrediënten

Voor de beginner zijn er bovendien makkelijkere manieren om ijs te maken, vertelt ze. Zo maak je eenvoudig roomijs met maar drie ingrediënten: gecondenseerde melk uit blik, geklopte slagroom en vanille. "Je spatelt het door elkaar, zet het een paar uur in de vriezer en klaar is Kees. Zonder doorroeren dus."

Ook Laura Kieft van foodblog Laura's Bakery gebruikt bovengenoemd recept als basis voor roomijs. "Je kunt er voor het invriezen fruit of cacaopoeder aan toevoegen of je favoriete koekje of brownie, verkruimeld in kleine stukjes. De mogelijkheden zijn eindeloos."

Maak je roomijs met een sterke smaak, zoals koffie-ijs, dan raadt Visser aan een paar eetlepels olijfolie aan het mengsel toe te voegen. Dat maakt het ijs nog zachter. "En gebruik altijd volle zuivel, dat draagt bij aan de structuur."

Het makkelijkste recept voor roomijs: 1 blikje gecondenseerde melk (400 gram)

300 ml slagroom

Meng de geklopte slagroom met de melk

Voeg naar keuze oploskoffie, vanille, cacaopoeder of koekkruimels toe

Laat het mengsel 6 uur in de vriezer

Yoghurtijs moet weliswaar wél drie of vier keer worden doorgeroerd, maar kan ook bijna niet mislukken, aldus Visser. "Je mengt yoghurt met een gezoete fruitsaus en je zet het in een bak in de vriezer", vertelt ze. "Vergeet niet ieder half uur de kookwekker te zetten. Want als je te laat bent met roeren, is het een en al ijsblok."

Na een week komen de ijskristallen

Er is nog een verschil met de ijsmachine waar je rekening mee moet houden, weet Visser. IJs dat zonder ijsmachine is gemaakt, kun je serveren nadat je het zeven tot acht uur in de vriezer hebt laten liggen. IJs uit de ijsmachine kun je al na twee tot drie uur en soms zelfs al direct eten. De houdbaarheid is wel hetzelfde. "Die is ongeveer een week. Daarna gaat de smaak verloren en verschijnen er ijskristallen."

Op een stokje

De eenvoudigste ijssoort om zelf te maken, is misschien wel het ijsje op een stokje. "Op basis van fruit bijvoorbeeld", vertelt Kieft. "Als je ijs maakt, neemt de zoetheid iets af. Dus het is goed wat extra suiker toe te voegen. Dat is ook beter voor de structuur van het ijs. Hoeveel suiker hangt vooral af van wat je zelf lekker vindt en is dus een kwestie van proberen en proeven. Ook een smoothie gemaakt van yoghurt en fruit leent zich prima voor ijs op een stokje."