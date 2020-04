Er bestaan helaas geen wondermiddelen om je te beschermen tegen virussen, aldus deskundigen. Wel hou je met gezond eten, genoeg slaap en regelmatig bewegen je afweer zo goed mogelijk op peil.

Op sociale media vliegen de goedbedoelde adviezen je om de oren: extra vitamines, knoflook, superfoods. Die tips zijn vrijwel zeker nutteloos in de strijd tegen het coronavirus.

Op de vraag of bepaalde voedingsmiddelen of -stoffen de weerstand verbeteren, kan Marian de van der Schueren, lector voeding en gezondheid aan de HAN University of Applied Sciences, dan ook kort zijn: "Nee."

"Het afweersysteem is een complex samenspel van factoren en draait niet op één voedingsstof of vitamine", legt ze uit. "Je hebt over het algemeen een gezonde afweer als je een gezonde leefstijl hebt. En dat betekent voldoende slaap, regelmatig bewegen en gezond eten volgens de Schijf van Vijf."

“Voor kwetsbare ouderen is gezond eten en bewegen extra belangrijk, nu meer dan ooit.” Marian de van der Schueren, lector voeding en gezondheid

"Met een goede weerstand is je lichaam beter in staat om ziekmakende bacteriën en virussen te bestrijden en word je vaak minder snel en hevig ziek", vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "En als je ziek wordt, herstel je meestal sneller."

Het Voedingscentrum heeft het idee dat sommige mensen op dit moment inderdaad stappen zetten naar een gezondere leefstijl. "En dat is natuurlijk alleen maar goed, hoe naar de aanleiding ook is", zegt Groenenberg. "Maar verwacht er voor je afweer geen wonderen van."

Extra vitamines

De van der Schueren vult Groenenberg aan: "Het is niet zo dat als je je hele leven ongezond hebt gegeten en nu opeens heel gezond gaat eten, je weerstand plotseling omhoogschiet. Er is geen quick fix."

Volgens Groenenberg slikken sommige mensen nu vitaminepillen met de gedachte: baat het niet, dan schaadt het niet. "Maar dat klopt niet altijd", vertelt ze. "Te veel van bepaalde vitamines kan wel degelijk schadelijk zijn. Wil je toch een supplement nemen, neem dan pillen met niet meer dan 100 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid."

Het Voedingscentrum krijgt - nu mensen meer binnen zitten - veel vragen over vitamine D. Het algemene advies is dat jonge kinderen, vrouwen boven de vijftig jaar, mannen boven de zeventig jaar, mensen met een getinte huid, mensen die weinig buitenkomen of de huid bedekken en zwangere vrouwen extra vitamine D moeten slikken. Dat advies is onveranderd. "Andere groepen hebben in principe geen extra vitamine D nodig."

Voor hen geldt wel het advies om elke dag tussen 11.00 en 15.00 uur vijftien tot dertig minuten naar buiten te gaan, met gezicht en handen onbedekt, aldus Groenenberg. "Als je niet naar buiten mag vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, probeer dan in de tuin, op je balkon of voor een open raam te zitten. En koop je toch vitamine D, ga dan niet hamsteren. Anders grijpen mensen met een suppletieadvies misschien mis."

Welke vitamine is waar belangrijk voor? A: voor een goede weerstand

B12: voor de aanmaak van rode bloedcellen en een goed werkend zenuwstelsel

C: voor de opname van ijzer en een goede weerstand

D: voor sterke botten en tanden, en een goede werking van spieren en het afweersysteem

E: werkt als antioxidant

K: voor een goede bloedstolling en sterke botten

Zorgen om kwetsbare ouderen

De van der Schueren maakt zich op haar beurt vooral zorgen om kwetsbare ouderen. Voor hen is gezond eten en bewegen extra belangrijk, nu meer dan ooit. "Als je thuiszit en je ziet bijna niemand meer, dan bestaat de kans dat je minder gaat eten. En als je minder mobiel bent, heb je misschien ook niet de juiste boodschappen in huis."

Door minder te bewegen, verliezen mensen - voornamelijk ouderen - bovendien spiermassa. "Die combinatie kan leiden tot ondervoeding en dat vergroot de kans op een infectie en een slechter herstel. Laten we daarom extra goed op onze kwetsbare ouderen letten."