Eten en drinken #CoronaCooking: Zuurdesembrood met bloem, water en een portie geduld Slideshow Infographic Video 40 x gedeeld Onder het mom van #CoronaCooking en #QuarantineFood is de wereld aan het wecken en fermenteren geslagen. Het is het uitgelezen moment voor huisgemaakte slowfoods, zoals kimchi, kombucha en appel-rabarbermoes. Of zuurdesembrood. NU.nl-redacteur Lisa Peters legt uit hoe je zo'n heerlijk brood op tafel zet.