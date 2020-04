Een pan soep of een lekkere stamppot bij je oude of zieke buren brengen - wel zo lief tijdens een pandemie. Maar hoe zit het met die handgedraaide soepballetjes en dat gehoest tijdens het koken?

Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om in leven te blijven, en er is geen bewijs dat voedsel een bron is om het nieuwe coronavirus over te dragen, laat het Voedingscentrum weten.

Ook het RIVM zegt ervan uit te gaan dat er vanuit Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. "Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel."

Zoutarm of een stamppotje



Bij Stichting Thuisgekookt haakten de afnemers van bordjes eten in eerste instantie af. Dat duurde maar even, en inmiddels is het bestand met thuiskoks ontploft, vertelt Stéphanie van Gerven. Thuisgekookt is een stichting die kwetsbare groepen in contact brengt met thuiskoks.

Mensen die niet goed voor zichzelf kunnen koken, worden door de stichting gekoppeld aan een thuiskok in de buurt, die het eten bereidt waar behoefte aan is. Twee keer per week iets Italiaans, elke dag een zoutarm bordje eten, of af en toe een glutenvrije maaltijd bijvoorbeeld.

Bij Thuisgekookt zijn zo'n dertienduizend thuiskoks aangesloten, die koken tegen kostprijs: een stamppotje met gehaktbal voor 3 euro, een sinaasappelsoepje voor 2 euro of een verse pompoenrisotto voor 5 euro. Van Gerven:"De koks maken geen winst, dat is niet de bedoeling van ons platform."

Juist nu opschalen

Stichting Thuisgekookt twijfelde toen het virus uitbrak, vertelt Van Gerven: het doel van de stichting is contact tussen buurtbewoners bevorderen en contact is juist even niet de bedoeling. Het crisisteam van het RIVM moedigt deze initiatieven juist aan.

"Ga vooral door, kregen wij te horen. Zij willen graag dat we nu juist opschalen en dat gebeurt vanzelf: normaal krijgen we zo'n drie á vier nieuwe aanmeldingen van thuiskoks per dag. Nu zijn dat er bizar veel, zo'n zeventig per dag. Het contact is minder nu het eten aan de deurklink wordt gehangen, maar het zorgt er toch voor dat kwetsbare mensen goed en vers te eten krijgen en niet de deur uit hoeven."

Geen kennismaking en eten voor de deur zetten

Wie voor een ander wil koken, tipt de stichting, moet het nu even anders aanpakken: kennismaken gaat per mail, telefoon of brief. Bakjes moeten nieuw zijn, en de maaltijd wordt door de kok aan de deur gehangen of buiten op een krukje neergezet. Je grote pan spaghetti met de buurt delen kan nu ook even niet, aldus Van Gerven.

Wie voor anderen kookt, moet nóg hygiënischer te werk gaan dan normaal. Het Voedingscentrum geeft deze adviezen: