Nu we massaal thuis zitten, is er opeens tijd om samen met de kinderen te koken. En met een beetje creativiteit steken ze er ook nog iets van op.

De kinderen bezighouden is momenteel voor veel ouders een behoorlijke opgave. Volgens Sabine Koning, van foodblog OhMyFoodness, is dit daarom hét moment om kinderen meer bij de huishoudelijke taken te betrekken. Ook bij het koken.

"Kinderen vinden het vanaf peuterleeftijd ontzettend leuk om te helpen in de keuken, te proeven en te roeren. En gekookt worden moet er toch, dus laat ze daar dan mee helpen."

“Je kunt bijvoorbeeld afspreken alleen ronde dingen of alleen rode dingen te gebruiken bij het koken” Charlotte Borggreve, kindercoach

Haar oudste kind is net drie en samen bakken ze wat af. "Bakken met jonge kinderen is relatief veilig. We maken bijvoorbeeld bananenbrood en heel vaak koekjes of cupcakejes om te versieren. Dat laatste voelt een beetje als knutselen."

Nadenken over kleuren en vormen

Door met een thema te werken, worden jongere kinderen uitgedaagd om na te denken over eten, vormen en kleuren. "Je kunt een menu maken met alleen maar rondjes: aardappeltjes, radijsjes, gehaktballetjes, erwtjes. Of mini- ingrediënten en gourmetpannetjes gebruiken", noemt kindercoach en kinderkookboekenauteur Charlotte Borggreve. "Of zoeken naar recepten uit een land waar jullie nog nooit zijn geweest."

Ideeën om te koken met kinderen: Kies een land, vorm of kleur als thema

Laat kinderen zelf online recepten en producten zoeken

Bedenk samen een fopmenu

Kook voor een bepaald budget

Reken uit wat een gezond en ongezond menu kost

Wat oudere kinderen zou je wat betreft Koning kunnen laten zien wat er nog in huis is en kunnen laten kiezen wat er die avond gekookt gaat worden. "Het geeft kinderen een stoer gevoel als zij mogen bepalen wat er op tafel komt. Tijdens het koken zelf kun je ze afhankelijk van hun leeftijd groente laten snijden, pasta en groente in de pan laten gooien, roeren en bakken, waardoor ze zich betrokken voelen bij het koken."

“Laat ze online kijken wat er te koop is en laat ze zelf een menu samenstellen.” Charlotte Borggreve

Uitrekenen hoeveel het kost

Ook Borggreve vindt het goed om kinderen zelf te laten bepalen wat ze gaan koken. “Laat ze online kijken wat er te koop is en laat ze zelf een menu samenstellen. Laat ze opschrijven wat er allemaal nodig is en hoeveel het kost. En wat kost bijvoorbeeld een gezond en een ongezond menu? Misschien blijkt het ongezonde menu wel veel goedkoper. Daar leren ze van.”

“Oudere kinderen zou je een budget kunnen geven en zelf boodschappen kunnen laten doen, uiteraard wel met goede instructies", vertelt Borggreve. "Een fopdiner, dat wat creativiteit vereist, doet het ook altijd goed. Een uitgeperste sinaasappel met een kleinere appel er in bijvoorbeeld, of kippenboutjes van bladerdeeg.”

Koning heeft nog een paar laatste adviezen: "We willen onze kinderen graag overal bij betrekken, maar hou het vooral leuk. Als je kind geen zin heeft om te helpen met koken, laat het gaan. Voorkom strijd in de keuken, en maak je ook niet druk als de keuken na het koken is ontploft. Zo zien kinderen dat het vooral heel erg leuk is om te koken."