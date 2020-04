De airfryer blijft ongekend populair. Steeds meer mensen ontdekken dat je er meer mee kunt dan alleen kroketten en friet bakken, aldus twee kenners.

In de beginjaren werd de airfryer door fabrikanten vooral vermarkt als gezond alternatief voor de frituurpan.

"Een kroket uit de airfryer is natuurlijk niet gezond, maar je kunt het zo gezond of ongezond maken als je zelf wilt", zegt Pim Brouwer van Frituurgezond.nl. "In een airfryer is inderdaad hooguit een lepeltje olie nodig, maar dat is niet eens voor elk gerecht noodzakelijk."

Verkoopcijfers ontbreken, maar Brouwer ziet online al jaren veel interesse in de airfryer.

Een friteuse, oven, koekenpan en grill in één

Brood bakken, cupcakes maken, kipdrumsticks bereiden, groenten grillen. "Alles wat je in een friteuse, oven, koekenpan en barbecue kunt bereiden, kun je ook in een airfryer bereiden", legt receptenblogger van Eetnieuws.nl en tekstschrijver Saskia van Weert uit.

Vijf jaar geleden kocht Van Weert een airfryer. Ze besloot te gaan experimenteren met het apparaat en schreef een kookboek met makkelijke airfryergerechten. Op het moment van verschijnen was dit het eerste Nederlandstalige airfryerkookboek.

Lekker uit de airfryer: Gehaktballen: eerst bakken op hogere temperatuur en daarna op lagere temperatuur om te garen.

Tortillachips van (overgebleven) wraps: in driehoekjes knippen en een beetje olie en paprikapoeder toevoegen.

Geroosterde bloemkool: omscheppen met wat olie en paprikapoeder, bakken op 180 graden.

Gegrilde mais: insmeren met (kruiden)boter en in aluminium wikkelen.

Kaiserbroodje (afbakbroodje) met daarin een ei.

Cupcakes: knip een siliconenvorm op maat, bakken op 150 tot 160 graden.

Spekjes of speklapjes uitbakken: ze worden hierdoor veel minder vet, let er wel op dat het niet te veel gaat roken.

Bij Brouwer staat het apparaat bijna dagelijks op het aanrecht. "Vooral als vervanger van de koekenpan. Vlees, vis en vleesvervangers kunnen zonder extra olie in de airfryer. En als je airfryer groot genoeg is, kun je er zelfs een hele kip of rollade in bereiden."

Een groot voordeel van de airfryer is volgens Van Weert en Brouwer de tijdswinst. Een oven doet er zeker een kwartier over om op temperatuur te komen. Een airfryer is binnen enkele minuten opgewarmd tot 200 graden.

Veelgestelde vragen over de airfryer

Brouwer krijgt op zijn website veel vragen over de baktijd binnen. "Dat hangt vooral van het merk airfryer af, het vermogen en de capaciteit van de frituurmand. Het is vooral een kwestie van veel doen en uitproberen."

Van Weert beaamt dit en kent een trucje waarmee je de baktijd in de airfryer ongeveer kunt uitrekenen. "Staat er op de verpakking dat het afbakken van een stokbrood acht tot tien minuten kost, dan kun je uitgaan van de helft van de tijd plus 10 procent. Je komt dan afgerond uit op ongeveer vijf minuten."

En om toch op de friet en kroketten terug te komen: kunnen ook gewone kroketten en friet in de airfryer? "Jazeker", aldus Van Weert. "Maar ook hier geldt: een kwestie van uitproberen. Sommige merken zijn geschikter dan andere. Om producten bruiner of krokanter te krijgen, kan het ook helpen er wat olie over te sprayen."

Ook kun je complete gerechten met de airfryer bereiden. Brouwer: "Maar dan heb je vaak accessoires nodig om bijvoorbeeld een extra laag in de airfryer te creëren."

Van Weert is daar geen fan van. "In theorie kan het, maar wat mij betreft gaat de toegevoegde waarde van het apparaat hiermee verloren. Waarom zou je bijvoorbeeld roerbakken in een airfryer?"