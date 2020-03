Nu cafés, restaurants en andere horecagelegenheden tot minstens 6 april gesloten blijven, zoeken ondernemers naar creatieve manieren om toch deels te kunnen doorgaan. Drie café- en restauranteigenaren vertellen hoe zij dit aanpakken.

"Ik kan nu heel slecht bellen, ik sta te bakken", zegt de kok van wegrestaurant In de Klaver in Niebert aan de telefoon. Op de menukaart van het Groningse truckersrestaurant prijken gerechten zoals schnitzel, halve kip en kogelbiefstuk. Alles wordt geserveerd met een flinke portie gebakken aardappels en groenten. Omdat het nu verboden is om klanten het restaurant in te laten, brengt het personeel de borden met eten direct tot aan de vrachtwagens.

"Toen de sluiting werd aangekondigd, moesten we de tent binnen een half uur leegvegen", vertelt eigenaar Martin van de Velde. "We zijn meteen in overleg gegaan, want we kunnen de chauffeurs niet op het parkeerterrein laten staan zonder warm eten. Ook al zijn het er maar twee of drie, we blijven open voor hen."

“In 1984 brak er brand uit, maar zijn we meteen de volgende dag vanuit een noodkeet gaan koken.” Martin van de Velde, eigenaar wegrestaurant

Iedere avond loopt het personeel naar de vrachtwagens en wordt de chauffeurs verteld wat de menu-opties zijn. Het eten wordt vervolgens in een warmhoudbak tot aan de cabine gebracht. "Toen we op Facebook aankondigden dat we dat gingen doen, hebben we zeker tweeduizend reacties gekregen van truckers die het super vinden dat we op deze manier doorgaan", zegt Van de Velde.

Het wegrestaurant is in zijn 46-jarige bestaan nog nooit een dag dicht geweest. "In 1984 brak er 's nachts brand uit, maar toen hebben we meteen de volgende dag een noodkeet aangesloten en konden we verder koken", vertelt Van der Velde. Ook tijdens de coronacrisis laat hij zich dus niet kisten. "We houden de moed erin."

Online bierproeverij inclusief borrelhapjes via Instagram

Ook de Utrechtse brouwerij De Leckere vond een manier om hun gasten toch nog te voorzien van een borrel. Via hun webshop kun je bierpakketten bestellen, die vervolgens op vrijdagavond besproken worden tijdens een online bierproeverij vanuit het proeflokaal. Aan borrelhapjes is ook gedacht: de pakketten bevatten brood, dipjes, worst, olijven en nootjes.

Tijdens de online bierproeverij op Instagram kunnen bezoekers via de chatfunctie laten weten wat zij proeven in de bieren. Het evenement is nu één keer georganiseerd en leverde de bierbrouwerij ruim honderd bestellingen op. "Vrijdag gaan we een New England Pale Ale, een White IPA, een lentebok, een pils en een Paulus-abdijbier proeven", vertelt eigenaar en biersommelier Eric Odenwald.

"Het is zo grappig om de reacties van mensen te lezen", zegt hij. "Ze wilden weten wanneer de volgende bierproeverij was. Of ze zeiden: 'Niet zo snel, ik heb de mijne nog niet op!'"

Medewerkers van Brouwerij De Leckere bezorgen bierpakketten. (Foto: Brouwerij De Leckere)

Bier- en bordspellenbezorgservice in Amsterdam, Rotterdam, Delft en Eindhoven

Jeu-de-boulesbar Mooie Boules, met locaties in Amsterdam, Rotterdam, Delft en Eindhoven, sloot vlak na de sluiting van de horeca een deal met spellenuitgeverij 999 Games, dat onder meer Catan en Regenwormen uitgeeft. Samen bezorgen ze nu een pakket met vier bordspellen, twee droge worsten, vier speciaalbieren of een fles wijn en een tegoedbon waarmee je kunt jeu de boulen zodra de barren weer open mogen.

De spellen zijn zo uitgezocht dat je ze al kunt spelen met één of twee personen, zodat er niet te veel spelers bij elkaar hoeven te komen en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk blijft.

"We willen een soort speeltuin zijn waar mensen naartoe kunnen voor een potje jeu de boules, tafeltennis of sjoelen", zegt Gert-Jan van den Brink van Mooie Boules. "Dat gevoel willen we nog steeds oproepen, maar dan op afstand."

