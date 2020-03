Niet hamsteren, maar juist de spullen opmaken die al jaren in je voorraadkast liggen. Dat is veel slimmer, vinden foodies Karin Luiten en Francesca van Berk. Ze leggen uit hoe je dat doet.

Het probleem met een voorraadkast is volgens kookboekenschrijfster Karin Luiten dat veel mensen de neiging hebben deze vol te stoppen om er vervolgens niets mee te doen. "Het geeft een veilig gevoel, maar na maanden of zelfs jaren blijkt alles over de datum en gaan mensen de producten weggooien. Gebruik hierbij overigens wel je zintuigen: kijk, ruik en proef eerst voordat je iets klakkeloos wegdoet."

Francesca van Berk, van foodblog Francesca Kookt, is het met Luiten eens. "Ik merk wel dat mensen op dit moment meer bezig zijn met hun eten. Ze denken na wat ze in huis moeten halen en hoe vaak ze naar de supermarkt gaan. Ook willen mensen minder voedsel verspillen."

Basisproducten die handig zijn om in huis te hebben Rijst en pasta

Wraps (ook handig voor kliekjes)

Verschillende soorten bonen (ingeblikte bonen zijn tot jaren na de houdbaarheidsdatum te bewaren)

Gepelde of gezeefde tomaten (voor sauzen en soepen)

Kokosmelk (voor een snelle curry)

Verschillende diepvriesgroenten (broccoli, doperwten, wortelrijst)

Blikjes tonijn en sardientjes

Geraspte kaas (dat kan ook in de vriezer worden bewaard)

Beide kookliefhebbers vinden daarom dat je beter eerst kunt kijken wat je allemaal al in huis hebt, want vaak weet je dat amper. Van Berk had zelf bijvoorbeeld tot voor kort een overvolle vriezer, waar ze vooral spullen in stopte en weinig uit haalde om daadwerkelijk op te eten.

“Een volle voorraadkast geeft een veilig gevoel, maar na maanden of zelfs jaren blijkt alles over de datum en gaan mensen de producten weggooien.” Karin Luiten, kookboekenschrijfster

Wat je in huis hebt is het uitgangspunt

"Dit zijn nu de basiscomponenten waarmee ik de komende weken ga koken", aldus Van Berk. "Ik ga nu één of twee keer per week naar de supermarkt voor verse groente en fruit. Dat combineer ik met de spullen die zich in mijn voorraadkast en vriezer bevinden."

Ook bij Luiten thuis is het uitgangspunt momenteel: wat heb ik in de voorraadkast en wat kan ik daarmee maken? "Mijn principe is eigenlijk altijd al: als ik boodschappen kan vermijden, doe ik het. Want dat scheelt weer heen en weer naar de winkel. Met wat je al in huis hebt, kun je vaak veel meer maken dan je op het eerste gezicht denkt."

Bonen, bonen en nog eens bonen

Met de huidige coronacrisis lijkt vooral de ingeblikte boon aan een revival bezig. Bonen zijn van oudsher goedkoop en worden niet voor niets armeluisvoedsel genoemd. Er zou culinair weinig eer mee te behalen zijn, maar Van Berk deelt die mening niet. "Bonen zijn multifunctioneel. Ze zijn een enorme plantaardige eiwitbron, heel voedzaam en bovendien raak je er snel van verzadigd."

Bruine bonen en kidneybonen doen het behalve in Mexicaanse gerechten ook goed in stoofschotels. Voor een salade kies je eerder voor kikkererwten of zwartoogbonen. "Linzen kun je aan bijna alle gerechten toevoegen", vertelt Van Berk. "In sauzen, soepen, curry's en zelfs in stamppot."

Je wordt volgens Luiten ontzettend creatief van koken met wat je nog op voorraad hebt. "Doe er eens iets heel anders mee. Ik had zelf met gehakt gevulde groenten in de vriezer. Ik heb het uiteindelijk fijngehakt en als vulling voor broodjes gebruikt. En een restje gekookte groente bijvoorbeeld kun je verwerken in een omelet, soep of pastasaus, een tosti of een hartige taart."

Luiten beseft dat niet iedereen het eenvoudig vindt om smaken te combineren. "Maar dat kun je wel ontwikkelen, door het gewoon te doen", zegt ze. "En je hoeft niet twaalf ingrediënten bij elkaar te voegen. Je kunt ze ook over drie avonden verdelen."