Eten en drinken Waarom flessenwater kopen als er goedkoop drinkwater uit de kraan komt? Kraanwater is aanzienlijk goedkoper dan flessenwater. Toch neemt de consumptie van bron- en mineraalwater al jaren toe. Is het gezonder dan kraanwater? En hoe veilig is ons kraanwater, in een tijd waarin veel bezorgdheid is over lood, microplastics en medicijnresten in het water? NU.nl vroeg het twee deskundigen.