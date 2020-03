Een burger die bestaat uit rundergehakt en kikkererwten, een schnitzel van varkensvlees en bloemkool. Zal 2020 de doorbraak worden voor hybridevlees? Dat zou zomaar kunnen, voorspellen deskundigen.

Foodtrendwatchers noemden eerder op NU.nl hybridevlees als een van de foodtrends voor dit jaar. Toch is het product, dat deels plantaardig en deels dierlijk is, alles behalve nieuw. De afgelopen twee decennia hebben verschillende producenten hybridevleesproducten op de markt gebracht. Veelal zonder succes.

Jeroen Willemsen, oprichter van Green Protein Alliance, schat dat er alleen de afgelopen tien jaar minstens tien introducties zijn geweest. "Vergeet overigens niet dat in veel vleesproducten in de supermarkt, zoals een hamburger of een gepaneerde kipschnitzel, plantaardige ingrediënten zijn verwerkt en dus eigenlijk ook hybride zijn."

Minder vlees eten

Is de tijd rijp voor hybridevlees? "Dat zal de tijd leren", aldus Willemsen. "Het is zeker een makkelijke manier om minder vlees te eten. We beseffen steeds meer dat het best een beetje minder mag."

Ook foodtrendwatcher Femke Mosch van Vision on Food ziet kansen voor hybridevlees. "Sinds de introductie van de Vegetarische Slager en recent de Beyond Meat burger is minder vlees eten meer gaan leven bij mensen."

“Bij minder vlees eten, is de man vaak het grootste obstakel.” Femke Mosch, foodtrendwatcher

Het grote verschil met vleesvervangers is dat hybridevlees in het vleesschap te vinden is. "Een groot deel van de consumenten stopt nooit bij het schap met vleesvervangers. Producenten mikken met hybridevlees vooral op mensen die geregeld aardappelen, vlees en groenten eten. En dat zijn er in ons land echt nog heel veel."

Van eigen bodem

Niet alleen multinationals en grote supermarktketens komen met hybridevlees. In Drenthe is de vlegabal ontwikkeld. De gehaktbal bevat 30 procent minder vlees dankzij het gebruik van eiwitrijke veldbonen uit de regio.

De vlegabal is volgens Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de organisatie die mede aan de wieg stond van de bal, niet alleen bevorderlijk voor de gezondheid, maar ook een mooi voorbeeld van kringloopeconomie. "Alle ingrediënten zijn afkomstig van eigen bodem. En als product in de eigen regio in de markt gezet. Daar moeten we in de toekomst veel meer naartoe."

Willemsen is op zijn beurt ook nieuwsgierig hoe de eiwittransitie zich gaat vertalen naar ons voedselpatroon. "We zien op dit moment dat de hybrideleefstijl in opkomst is. Mensen kiezen steeds vaker voor een dag zonder vlees. Dat geeft toch een ander - voor sommige consumenten wellicht beter - gevoel dan wanneer je toch nog een beetje vlees eet, in de vorm van een hybrideburger."

Nadenken over de functie van groente

Bij minder vlees eten, is de man vaak het grootste obstakel, weet Mosch. "Hybridevlees is wat dat betreft het beste van twee werelden. Qua smaak en textuur lijkt het op vlees. Wel moet het plantaardige ingrediënt een toegevoegde waarde hebben."

Voor een worstje met spinazie erdoor lopen consumenten volgens Mosch niet warm. "Dan kun je net zo goed een worstje met een schep spinazie ernaast op je bord doen." En hiermee voorspelt ze meteen de volgende stap. "In plaats van een hybrideproduct gaan mensen meer nadenken over de functie van groente. Ze gaan minder vlees eten en bakken er bijvoorbeeld zelf paddenstoelen bij."