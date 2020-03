Jackfruit wint aan populariteit, vooral bij mensen die minder vlees willen eten. De tropische vrucht is neutraal van smaak en vlezig van structuur, en wat dat betreft een goed alternatief voor vlees. Toch is jackfruit geen eiwitvervanger. Dat is eenvoudig te compenseren.

"Meer mensen zijn bezig om minder vlees te eten, aangejaagd door klimaatdoelstellingen en initiatieven zoals de Nationale Week Zonder Vlees", vertelt Isabel Boerdam, oprichter van foodblog De Hippe Vegetariër en initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees die deze week plaatsvindt.

Om het gat op het bord te vullen is een vleesvervanger een eenvoudige stap, maar ook pure producten zoals tofoe en ook jackfruit staan in de belangstelling. Jackfruit is een vrucht die oorspronkelijk uit India komt. Tegenwoordig groeit hij ook in Azië, Oost-Afrika en Latijns-Amerika. Een vrucht kan wel 40 kilo wegen. Vooral de onrijpe vrucht is populair, en sinds kort in veel supermarkten, veelal met Fairtrade keurmerk, in blik verkrijgbaar.

“Jong, onrijp, jackfruit heeft een vlezige structuur en is neutraal van smaak. Hierdoor kun je er alle kanten mee op”

"Rijp jackfruit is zoet", vertelt Jessica Lek, auteur van het kookboek Jackfruit dat tijdens de Nationale Week Zonder Vlees is gepresenteerd. "Jong, onrijp, jackfruit heeft een vlezige structuur en is neutraal van smaak. Hierdoor kun je er alle kanten mee op."

Tips voor het bereiden van jonge jackfruit uit blik: Eerst goed afspoelen en drogen

Uit elkaar trekken of in stukjes snijden

Minstens een half uur marineren (nat of droog)

Frituren, bakken of verwerken in een saus

Qua voedingswaarde niet vergelijkbaar met vlees

Door de vlezige structuur wordt jackfruit vaak als vleesvervanger ingezet. Jackfruit is weliswaar rijk aan vitamine C en vezels, maar is qua voedingswaarden niet te vergelijken met vlees(vervangers). Het bevat minder eiwitten en ijzer en geen vitamine B12. De recepten in het kookboek, dat Lek in samenwerking met Fairtrade ontwikkelde, zijn zo samengesteld dat ze in een plantaardig dieet passen.

Ga je zelf aan de slag met jackfruit, dan kun je bijvoorbeeld peulvruchten, kokosmelk of een gekookt ei aan je gerecht toevoegen. Boerdam: "De voedingswaarde van vlees vervangen is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Dat kan ook door bijvoorbeeld bij de lunch een eitje te bakken of bij het ontbijt een hand noten door de yoghurt met muesli te doen."

Een broodje pulled jackfruit (Foto: 123F)

Mogelijkheden zijn eindeloos

Misschien wel het bekendste gerecht met jackfruit is pulled jackfruit. Dat je er veel meer mee kunt, bewijst Lek in haar kookboek. "Je kunt het vermalen en er humus of een spread van maken, in stukken snijden en bakken of frituren als nuggets of tempura, uit elkaar trekken voor in de pastasaus, verwerken in salades, plaattaart en noedels."

Wel is het verstandig het jackfruit vooraf te marineren. In een natte marinade met bijvoorbeeld sojasaus of gembersiroop. Of een droge marinade bestaande uit paprikapoeder of korianderzaadjes. Lek: "Je kunt het eenvoudig de smaak geven die je wilt. Mediterraans of Aziatisch, net wat je zelf lekker vindt en wat voor gerecht je gaat maken. Een half uur marineren is voldoende, maar drie uur is lekkerder."

Ook is het goed het ingeblikte jackfruit eerst - voor het marineren dus - goed af te spoelen, uit te knijpen en goed droog te maken. Tijdens het afspoelen kun je de stukjes jackfruit alvast uit elkaar plukken voor pulled jackfruit. Lek: "Dit kan ook na het uitlekken met behulp van twee vorken. Als je voor een gerecht stukjes nodig hebt, kun je het jackfruit makkelijk in de gewenste grootte snijden. De pitten kun je gewoon opeten."

Op de vraag hoe duurzaam het is om jackfruit - dat van ver komt - te eten, laat Fairtrade weten dat hun jackfruit in volle containers per boot naar Nederland komt, waarbij altijd gelet wordt op het zo efficiënt mogelijk laden van de container. "Daarnaast wordt jackfruit verpakt in blik, een verpakking die eindeloos recyclebaar is", aldus Larissa Bergshoeff van Fairtrade.