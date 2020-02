Is de biologische wijn inmiddels redelijk ingeburgerd, natuurwijn gaat nog een stapje verder. Deze twee termen worden echter regelmatig met elkaar verward. Natuurwijnmaker Florien Kleine Snuverink en registervinoloog Barbara Verbeek vertellen over de verschillen en overeenkomsten.

Bij het maken van gewone wijn is bijna alles geoorloofd: pesticiden, kunstmest, toevoegingen zoals suiker, gist, enzymen en sulfiet. Het verschil met biologische wijn zit 'm vooral in de wijngaard. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Bij biologische wijnen mag wel gist, suiker en zuur worden toegevoegd.

"Bij natuurwijn mag er niets aan de druiven worden toegevoegd, behalve een beetje sulfiet. Het gisten gebeurt door het natuurlijke gist dat op de druiven aanwezig is", legt Kleine Snuverink uit.

Na jarenlang in de Amsterdamse horeca te hebben gewerkt, besloot Kleine Snuverink zich te bekwamen in het wijnmaken. Ze ging naar een Franse wijnschool, waarbij ze stage liep bij een natuurwijnbedrijf in de Franse Jura, waar ze inmiddels compagnon is.

Maximale hoeveelheid sulfiet per liter wijn Conventionele wijn: 150 mg (rood) of 200 mg (wit)

Biologische wijn: 100 mg (rood) of 150 mg (wit)

Natuurwijn: 30 mg (rood) of 40 mg (wit)

"Het verschil tussen een gewone wijngaard en een natuurwijngaard is als een weg en een berm", legt Kleine Snuverink uit. "Door alle onkruidverdelgende middelen is menig gewone wijngaard zo schoon als een weg. Onze wijngaarden staan als we het niet weghalen vol gras en onkruid."

“Bij natuurwijn mag er niets aan de druiven worden toegevoegd, behalve een beetje sulfiet. Het gisten gebeurt door het natuurlijke gist op de druiven.” Natuurwijnmaker Florien Kleine-Snuverink

De wereld verandert

Dat is meteen de belangrijkste reden dat Kleine Snuverink destijds koos voor een carrière in vin naturel. "We moeten stoppen met troep op onze aarde gooien. Pesticiden gebruiken tegen onkruid, dat moeten we gewoon niet meer willen."

En dat is ook waarom natuurwijn - tot nu toe - vooral gedronken wordt door millennials die meer dan oudere generaties met hun gezondheid en de planeet bezig zijn. "Natuurwijn is niet alleen een trend, het is een tegenbeweging", aldus Verbeek, registervinoloog en oprichter van Wijnvrouw van het Jaar. "We kijken steeds meer naar waar ons eten vandaan komt en wat er in zit, of beter gezegd wat er niet in zit."

Toch is het aandeel van natuurwijn klein. Ongeveer 3 procent van de wereldproductie van wijn is biologisch, en ongeveer een derde hiervan is natuurwijn. Verbeek: "We staan met natuurwijn aan het begin. De wereld is aan het veranderen en ik verwacht dat het aandeel natuurwijn groter gaat worden. Ik besef zelf ook steeds meer dat je de natuur een groot plezier doet door biologische wijn of natuurwijn te kopen."

“Als je 'natural wine' op een fles in de supermarkt ziet staan, zou ik dat absoluut in twijfel trekken.” Natuurwijnmaker Florien Kleine-Snuverink

Natuurwijnen beïnvloeden op hun beurt ook de conventionele wijnen, waar tot 200 mg sulfiet mag worden toegevoegd. Wijnboeren kiezen er volgens Verbeek en Klein Snuverink dankzij de opkomst van de natuurwijn eerder voor om minder sulfiet toe te voegen. Hoeveel sulfiet precies, dat blijft gissen. Het staat in ieder geval niet op het etiket.

Waar koop je natuurwijn? "Niet in de supermarkt, maar bij de speciaalzaak of online", vertelt Kleine Snuverink. "Natuurwijn is - in tegenstelling tot 'biologisch' - geen beschermde term en heeft geen keurmerk. Als je 'natural wine' op een fles in de supermarkt ziet staan, zou ik dat absoluut in twijfel trekken."

Natuurwijnen zijn kwetsbaar, juist omdat ze geen toevoegingen hebben. Ze kunnen niet tegen licht en worden in gekoeld transport vervoerd. Toch hoef je volgens Kleine Snuverink thuis geen maatregelen te nemen om de wijn te beschermen. "Hierbij ga ik er wel van uit dat je de wijn koopt om op te drinken en niet om lang te bewaren."