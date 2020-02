Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: knapperige ham-preipakketjes.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: prei

Aantal personen: 4

Filodeeg lijkt een onhandelbare deegsoort om mee te werken, maar eigenlijk valt dat wel mee. Bij filodeeg is het vooral belangrijk om snel te werk te gaan, doordat het erg dun is droogt het makkelijk uit. Haal het dus pas op het laatste moment uit de verpakking. Als er een velletje scheurt is dat niet erg. Leg er dan gewoon een ander velletje overheen.

In dit recept vullen we het filodeeg met een romig ham-preimengsel. Prei is het hele jaar verkrijgbaar van Nederlandse bodem en heeft een lichte uiensmaak. Heerlijk in combinatie met de zoutige hamblokjes en pittige mosterd. Wil je er een feestje van maken? Serveer dan een frisse tomatensalade bij deze knapperige ham-preipakketjes.

Vijf ingrediënten voor knapperige ham-preipakketjes

20 plakjes filodeeg

4 preien, schoongemaakt

200 gram hamblokjes

2 eetlepels crème fraîche

1 flinke eetlepel grove mosterd

Vegetarisch alternatief: vervang de hamblokjes door vegetarische spekjes.

Zo maak je knapperige ham-preipakketjes

Ontdooi het filodeeg volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd de preien in dunne, halve ringetjes. Verhit in een ruime pan wat boter of olijfolie en bak de prei 10 minuten op matig vuur. Voeg halverwege een eetlepel water toe. Doe de hamblokjes bij de prei in de pan en voeg de crème fraîche en de mosterd toe. Roer alles goed om en breng op smaak met zout en peper. Leg nu 4 vellen filodeeg op het aanrecht en bestrijk deze met wat olijfolie of gesmolten boter. Leg daarop weer een velletje filodeeg en herhaal dit totdat het filodeeg op is. Schep in het midden van ieder stapeltje filodeeg een kwart van het ham-preimengsel en vouw de pakketjes naar boven toe dicht. Bestrijk ze eventueel van de buitenkant ook nog met wat olie of boter. Bak de ham-preipakketjes in het midden van de oven in ongeveer 25 minuten goudbruin en gaar. Houd goed in de gaten of ze niet te donker worden, iedere oven is anders.

Eet smakelijk!