Tofoe zit vol ijzer en proteïnen, is goedkoop én vegetarisch. Maar waar Nederlanders zich de laatste jaren te buiten gaan aan eiwitrijke yoghurtjes en vegaschijven, heeft tofoe een imagoprobleem.

Dit is tofoe: een plantaardig product gemaakt van gedroogde sojabonen die in water worden geweekt, gemalen tot sojamelk, vervolgens gezeefd, verwarmd en gestremd. Zo blijft er een kaasachtig blok achter dat in blokjes of reepjes kan worden gesneden. Net als kaas kan tofoe veel kanten op; er is zijdetofu, gefermenteerde tofoe, gerookte tofoe, stinky tofoe, en in 2017 maakten wetenschappers in Singapore zelfs tofuwijn.

Chocolademousse van tofoe

Veel mensen weten niet wat ze ermee moeten, vermoedt Isabel Boerdam, initiatiefnemer van Week Zonder Vlees. "Bij bijvoorbeeld vegetarische kipstukjes herkennen mensen het originele vleesproduct, maar een blok tofoe is geen alledaags product." Wie wat moeite doet kan er alle kanten mee op, aldus Boerdam.

“Spoel een blok tofu ook altijd even af, zodat de zurige smaak verdwijnt.” Kim Kuo, eigenaar Aziatisch eethuis Bananas

"Zijdetofu heeft een romige structuur en is perfect voor veganistische chocolademousse of andere baksels. Stevigere tofu kun je bakken als een roerei of het marineren, paneren met broodkruim en geraspte kaas en het als een stuk vlees met krokante korst eten. Erg smaakvol."

De kracht van tofoe is juist dat het zo smakeloos is: je kunt er alle kanten mee op. Boerdam: "Het heeft veel ijzer en eiwitten en tofoe is een onbewerkt product. Daarmee is het de perfecte vleesvervanger, en nog een stuk gezonder ook."

In China vervangt tofoe geen vlees

tofoe is een Aziatisch product en is in China geen vleesvervanger, zegt Kim Kuo. Zij en haar zus runnen Bananas, een Aziatische eethuis in Utrecht. Ze kennen de Chinese keuken op hun duimpje dankzij hun Chinese familie die al tientallen jaren de traditionele Chinees-Indische restaurants runt.

Ze zetten het product niet zo vaak op de kaart bij Bananas, aldus Kuo. "Veel mensen zeggen als ze tofoe op het menu zien: dat lust ik niet. Dan hebben ze het ooit ergens gegeten waar het niet smaakvol bereid is of zelf een niet gelukte poging gedaan. " Hoe je tofoe verkeerd klaarmaakt? "Door het te koken in water, gewoon te bakken zonder er smaak aan toe te voegen. Dan is het helemaal niet lekker."

In Nederland zien we tofoe als slappe vervanger van een biefstuk, maar in de Chinese keuken is het een volwaardig onderdeel van de maaltijd. Een Chinese maaltijd, zegt Kuo, moet veelzijdig zijn: groente, vlees, tofoe, vis, warm, koud, zoet, zuur, zout, hartig, vers, gefrituurd, gestoomd - allemaal in één maaltijd. "Chinezen eten niet één stuk karbonade, maar kleine stukjes vlees met groente of dus met tofoe. In het gerecht mapu tofoe zitten allerlei andere ingrediënten, zoals groenten, paddenstoelen, vlees, pepers: de tofoe is geen vleesvervanger, maar hoort in het gerecht."

Een blok tofoe moet, net als kipfilet, eerst marineren of er moet een saus aan worden toegevoegd voordat het smaak heeft. Kuo: "Spoel een blok tofoe ook altijd even af, zodat de zurige smaak verdwijnt."

De tofoe kun je met een marinade elke smaak meegeven die je maar wil: een hete Sichuan marinade, Vietnamese chilisaus, sojasaus met knoflook en gember, vissaus - maar tofoe hoeft niet altijd een Oosterse smaak te krijgen. Wie tijd heeft marineert z'n blok tofoe de dag van tevoren en laat het in z'n badje liggen, zegt Isabel Boerdam. "Ik gebruik zelf graag een marinade van sesamolie, sojasaus, geraspte verse gember en sambal, maar je kunt ook een kant en klare kruidenpasta aanlengen met olie en dat als marinade gebruiken."