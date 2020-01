Een zachtgekookt ei op je bord toveren is niet zo eenvoudig als het lijkt. Een minuut te kort óf te lang in het water kan een groot verschil maken. Ooit geweten dat er manieren zijn om uit te rekenen hoelang een ei moet koken voordat-ie - in jouw ogen - perfect is?

In kookboeken valt sinds jaar en dag te lezen dat je een ei tussen de acht en tien minuten moet koken om een hardgekookt ei te krijgen. Voor een zachtgekookt ei staat vier tot vijf minuten. De precieze tijd is echter afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte en temperatuur van het ei, de temperatuur van het water en zelfs van de luchtdruk.

Maar allereerst: wat is het perfect zachtgekookte ei? "Dat is natuurlijk persoonlijk", vertelt Huub Oudshoorn, chef-kok en bestuurslid van de stichting Wereld Eidagen. "Maar culinair gezien is het perfect als het eiwit gestold is en het eigeel nog vloeibaar."

Dit effect wordt mogelijk gemaakt doordat eiwit en eigeel op verschillende temperaturen stollen. "Het eiwit bij 67 graden, het eigeel pas bij 80 graden", weet Oudshoorn.

Les in eieren koken

Aan de TU Eindhoven geeft docent Hjalmar Mulders jaarlijks een practicum aan masterstudenten, waarin zij moeten berekenen hoe ze het ultieme zachtgekookte ei krijgen - en dit vervolgens ook in de praktijk moeten brengen. "Dat heeft interessante inzichten opgeleverd", vertelt Mulders.

"Sommige studenten besluiten het ei op 67 graden te koken, maar dan duurt het heel lang. Anderen laten het ei een aantal minuten koken en laten het buiten de pan doorgaren."

“De versheid van het ei bepaalt of het makkelijk te pellen is of niet.” Huub Oudshoorn, chef-kok

"Je kunt de kooktijd inderdaad gerust met een paar minuten verkorten door gewoon het vuur uit te draaien na een minuut of drie en de eieren in het hete water te laten", voegt Oudshoorn toe. "Omdat de eiwitten al stollen bij 67 graden, gaat het proces nog wel een tijdje door."

Het laten schrikken van een ei heeft geen effect op de 'pelbaarheid'. (Foto: 123RF)

Zo reken je de kooktijd uit

Je kunt dus uitrekenen hoelang het ei moet koken? "Jazeker", antwoordt Mulders. "Je kunt dat berekenen met de zogenoemde fourriervergelijking, de warmtediffusievergelijking. Maar dat is vrij complex, aangezien het ei eerst vloeibaar is en de warmte hierdoor ook door het ei verspreid wordt. Langzaam stolt het eiwit, waardoor de warmteoverdracht steeds minder wordt."

Maar niet getreurd, de amateurnatuurkundige kan het een stuk eenvoudiger online uitrekenen, door in de calculator onder meer in te voeren hoe groot of hoe zwaar het betreffende ei is en of het uit de koelkast komt of op kamertemperatuur is.

Het is verstandig om het ei direct in koud water onder te dompelen nadat de kooktijd is verstreken, omdat het ei anders doorgaart en het eigeel alsnog kan stollen. Het zogenoemde 'laten schrikken' van het ei heeft volgens chef-kok Oudshoorn echter geen effect op het pellen van het ei. "De versheid van het ei bepaalt of het makkelijk te pellen is of niet. Een vers ei is weliswaar moeilijker te pellen dan een oud ei, maar stolt wel mooier."