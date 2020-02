Eten en drinken Hard, zacht of ertussenin: zo bereken je de kooktijd van het perfecte ei 636 x gedeeld Een zachtgekookt ei op je bord toveren is niet zo eenvoudig als het lijkt. Een minuut te kort óf te lang in het water kan een groot verschil maken. Ooit geweten dat er manieren zijn om uit te rekenen hoelang een ei moet koken voordat-ie - in jouw ogen - perfect is?