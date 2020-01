Eten en drinken Geen kater na de drank: 'Alcoholvrije wijnen steeds beter van kwaliteit' 169 x gedeeld We kunnen er volgens foodtrendwatchers niet meer omheen in 2020: de alcoholvrije wijnen. Doordat de vraag de afgelopen jaren is toegenomen, is de kwaliteit enorm verbeterd. Hoe dat komt, vertellen wijnkenners Wiljan Dorrepaal en Barbara Verbeek.