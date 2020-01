We kunnen er volgens foodtrendwatchers niet meer omheen in 2020: de alcoholvrije wijnen. Doordat de vraag de afgelopen jaren is toegenomen, is de kwaliteit enorm verbeterd. Hoe dat komt, vertellen wijnkenners Wiljan Dorrepaal en Barbara Verbeek.

Naast alcoholvrij bier is ook de alcoholvrije wijn aan een opmars bezig. "Het is al lang niet suf meer om alcoholvrij te blijven tijdens een avondje uit", zegt Dorrepaal, als sommelier en inkoper van La Source gespecialiseerd in alcoholvrije wijnen. "We zijn steeds bewuster bezig met wat we eten en drinken."

Doordat er meer vraag is naar alcoholvrije wijn, zijn wijnproducenten meer - en vooral ook betere - alcoholvrije wijnen gaan produceren. "Tot een paar jaar geleden was de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven", vertelt Verbeek, registervinoloog en oprichter van Wijnvrouw van het Jaar.

Zelf drinkt Verbeek geen alcoholvrije wijn, ze doet dan ook niet aan Dry January, maar de kwaliteit van de alcoholvrije wijnen hebben haar de afgelopen tijd aangenaam verrast. "Ik ben onder de indruk van de complexiteit, geur en smaak. En gezien de ontwikkelingen zal dit ongetwijfeld alleen maar beter gaan worden.

De top drie alcoholvrije wijnmerken van sommelier Dorrepaal: SinZero - "De Chileense chardonnay is in de neus zeer herkenbaar en heeft een volle strakdroge smaak. De rode wijn heeft zelfs een houtlagering gehad, en is hierdoor zeer krachtig.” Prijs: ongeveer 9 euro

Aldea - "Fruitige, frivole wijnen uit Spanje. Hun red tempranillo is een van de beste alcoholvrije rode wijnen van dit moment." Prijs: ongeveer 6 euro

Lussory - "Dit Spaanse wijnmerk biedt de meest droge en frisse wijnen van dit lijstje aan. Doordat ze geen sporen van alcohol bevatten, zijn alle wijnen halal." Prijs: ongeveer 7 euro

Het oogsten voor alcoholvrije wijnen

Hoe komt het dat alcoholvrije wijn steeds beter van kwaliteit wordt? "Dat komt vooral doordat er in de wijnwereld steeds meer geproduceerd wordt om daadwerkelijk te de-alcoholiseren", legt Dorrepaal uit.

Ook plukken wijnboeren hun druiven eerder, waardoor er minder suiker in het druivensap zit. Dorrepaal: "Er ontstaat daardoor minder alcohol tijdens het gisten, wat betekent dat er minder alcohol hoeft te worden verwijderd."

Nog een reden is dat er tegenwoordig veel vaker kwaliteitswijnen worden gebruikt om te de-alcoholiseren. Kortom: wijnproducenten zijn veel bewuster bezig met het oogsten voor alcoholvrije wijnen.

Dorrepaal ziet dat steeds meer landen met alcoholvrije varianten komen. "Voorheen was het vooral Europees sap, inmiddels zijn er wijnen vanuit de hele wereld. Denk aan Chili, Zuid-Afrika en Californië."

Net echte wijn

Twee jaar geleden stond Verbeek op de Huishoudbeurs met een glasproeverij, waarbij bezoekers konden proeven wat de vorm van het glas doet met de smaak van wijn. "We mochten echter geen alcohol schenken, dus gebruikten we alcoholvrije wijn", vertelt ze.

"We hebben verschillende dagen niets over de alcohol tegen de bezoekers gezegd en veel van hen merkten niet dat de wijn alcoholvrij was. Er waren zelfs bezoekers die meenden dat de wijn al naar hun hoofd was gestegen."

De definitie van wijn is vergiste druivensap met alcoholpercentage tussen 8,5 en 15 procent. Officieel is alcoholvrije wijn dus geen wijn. Maar omdat de meeste alcoholvrije wijnen eerst wijnen met alcohol zijn geweest, spreken we toch over wijn en beleef je het als wijn.

"Doordat er eerst alcohol in de wijn heeft gezeten, zitten er toch vergistingstonen in de wijn," legt de sommelier uit, "waardoor de beleving over het algemeen op wijn is gebaseerd en niet op druivensap."

Op de kaart

Een wijn die heel dicht in de buurt komt van een 'echte' wijn is volgens Dorrepaal de Chileense SinZero chardonnay. Ook de alcoholvrije sauvignon blanc van Eisberg behoort tot zijn favorieten. "Je proeft daadwerkelijk de sauvignonblancdruif."

Alcoholvrije wijnen met een bubbel smaken wat meer naar wijn. Dorrepaal: "De bubbel maskeert dat er geen alcohol in zit, en je hebt echt het gevoel dat je wijn drinkt."

Een goede fles alcoholvrije wijn kost tussen de 6 en 10 euro in de wijnwinkel. In de horeca is nog niet veel alcoholvrije wijn op de kaart te vinden. Maar daar gaat snel verandering in komen, voorspelt Verbeek. "Ik heb de eerste wijnkaarten met alcoholvrije wijnen in ieder geval al gesignaleerd."