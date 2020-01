Kun je niet wachten tot het voorjaar is en de barbecue weer uit de schuur kan? Dat is helemaal niet nodig. Ook als het koud is, kun je prima barbecueën.

Met vrienden in de kou rond een warm vuurtje grillen, vindt cateraar Charlotte Fielmich, 'Madame Charlotte', misschien nog wel leuker dan barbecueën in de zomer. In ieder geval zo leuk dat ze er een kookboek over schreef: Het winter BBQ-boek, met tips en recepten. "Na het eten soezen bij de vlammen met een lekker drankje erbij. En eventueel een dikke trui natuurlijk."

De voorbereiding van een winterbarbecue is wezenlijk niet veel anders dan die van een zomerbarbecue. "Wel is het handig zo veel mogelijk vooraf in de keuken te bereiden, zodat je buiten zo min mogelijk hoeft te doen", vertelt culinair barbecuecateraar Joeri Kruize van BAQ-fiets.

Het draait om de voorbereiding

Kruize maakt bijvoorbeeld een dag van tevoren al een soep of stoofpot, die vervolgens op de barbecue kan worden opgewarmd. "Voor de soep kun je typische wintergroenten gebruiken. Denk aan een pompoensoep, bonensoep of Drentse snert met kruidnagel en droge worst", vertelt Kruize, van oorsprong Drent.

Bij een barbecue hoort voor veel mensen vlees. "In de winter is het lekker om wild of gevogelte te grillen. Denk aan kip, hert of wild zwijn", aldus Kruize. Wild zwijn hoeft maar kort gegrild te worden, zodat het vlees mooi rosé blijft. Het vlees past overigens ook heel goed in een stoofschotel.

Fielmich noemt in haar boek ook parelhoen, karbonade, gegrilde makreel en een warm kaasje in een doosje. "Bijvoorbeeld een Vacherin, een boerenbrie of een camembert."

Typische winterproducten

Ook truffel en paddenstoelen zijn echte winterproducten. "Je neemt hiervoor de beste truffeltapenade", zegt Kruize. "Truffelolie is vrij extreem van smaak."

"Een portobello is bijvoorbeeld de perfecte vegetarische burger", voegt Fielmich toe. "Gril hem op de barbecue tot hij aan weerszijden mooi bruin gestreept is."

Veel typische wintergroenten doen het uitstekend op de barbecue: ui, pompoen, knolselderij, pastinaak, bloemkool, wortels. "Harde groenten kun je het best even vooraf pocheren", aldus Kruize.

Als bijgerechten tips Fielmich een couscoussalade, een winterse koolsla van rode kool, pastinaak en wortel, en zelfgebakken (pita)broodjes. "In de oven of op de barbecue", vertelt ze. "Dit laatste werkt alleen op een barbecue met deksel. Druk de balletjes deeg plat en bak ze ongeveer vijf minuten op een rooster of een bakplaatje tot ze lichtbruin kleuren en opbollen."

Briketten, kolen of hout? Heb je veel gerechten, dan heb je lang en veel vuur nodig. Kies dan voor een flinke laag briketten met daarop een laag houtskool.

Heb je een klein gezelschap of één product dat je kort en heet grilt, dan is een flinke laag houtskool voldoende.

Ga je lang stoven en sudderen, kies dan voor een houtvuurtje dat je eenvoudig weer opstookt.

Warme en stevige drankjes

Wat betreft drankjes denkt Kruize aan een stevige rode wijn en een wat zwaarder bier. Ook glühwein is heerlijk als het koud is. "Zelf maken is helemaal niet moeilijk", vertelt Kruize. "Met een goede rode wijn, sinaasappel en kruidnagel kom je al een heel eind."

Fielmich vindt warme appelcider met een kaneelstokje en wat kardemompeulen bij uitstek een winterdrankje. "Wil je liever alcoholvrij, verwarm dan appel- of perensap." Of een kruidige thee: "Zet hiervoor een pot earl grey of andere stevige Engelse thee. Voeg één of twee kruidnagels en naar smaak honing toe, laat de thee - in een gietijzeren pot - even trekken op een warm hoekje van de barbecue."

Uit de wind, maar niet te beschut



Volgens Kruize kun je het best ergens een vuurtje maken. In een vuurkorf bijvoorbeeld, waar je gasten kunnen staan. De barbecue staat een eindje verderop, zodat hij vrij kan roken. "Het is niet erg als het regent", aldus Kruize. "Zorg voor een overkapping - eventueel een partytent of parasol - voor je gasten en een aparte kleine overkapping voor de barbecue."

Zorg ervoor dat je niet in de wind staat, maar ook niet te beschut", adviseert Kruize. "Je wilt de rook weg hebben, maar in de winter krijg je het dan echt heel snel koud. En zorg voor voldoende verlichting, vooral bij de barbecue zelf. Zodat je ziet wat er op de barbecue gebeurt."