De afgelopen jaren zijn alcoholvrije bieren enorm in populariteit gestegen. En zeker tijdens Dry January is een alcoholvrij biertje een prima alternatief.

Uit de jaarlijkse biermonitor van brancheorganisatie Nederlandse Brouwers blijkt dat de verkoop van 0.0-bier in 2018 met ruim 30 procent is gestegen. Die stijging was veel groter dan voorgaande jaren.

Sinds 2010 is de consumptie van alcoholvrij bier zelfs vervijfvoudigd. "Een op de twintig biertjes is inmiddels alcoholvrij", weet biersommelier Ivo Thijssen. "De vraag van consumenten is enorm. Zeker nu we steeds bewuster en gezonder gaan leven, en bovendien dankzij betere technieken de kwaliteit van veel bieren sterk is verbeterd."

Cees-Jan Adema, vormalig directeur van Nederlandse Brouwers, liet eerder al aan NU.nl weten dat deze trend hard gaat doorzetten. "We zien ook steeds meer aanbod van alcoholvrije en laagalcoholische speciaalbieren, van 0.0-bockbier tot IPA", aldus Adema.

Alle grote merken hebben inmiddels een alcoholvrije variant

"Het wordt voor de consument steeds leuker en gemakkelijker om in die categorie lekkere bieren te proeven. Dit sluit aan bij zowel de trend van het steeds verantwoorder omgaan met alcohol en de dalende alcoholconsumptie als de populariteit van speciaalbier."

In 2018 kwamen Jupiler 0.0 en Heineken op de Nederlandse markt. Al snel volgende Budweiser Budvar met een alcoholvrije variant, Ook verschenen de alcoholvrije en alcoholarme radlers. In het voorjaar van 2019 kwam Leffe Blond 0.0, in de zomer volgde Van de Streek met Playground IPA Alcoholvrij en eind dit jaar verscheen Hertog 0.0.

De grote biermerken hebben inmiddels allemaal wel een alcoholvrije of -arme variant. De meeste alcoholvrije bieren zijn pilseners. "Ook zijn steeds meer goede alcoholvrije weizenbieren - Duits tarwebier - verkrijgbaar die in de buurt komen van de oorspronkelijke smaak", vertelt biersommelier Arvid Bergström. "Franziskaner en Weihenstephaner zijn mooie voorbeelden hiervan."

Kortom: iedere grote brouwerij heeft inmiddels wel een alcoholvrije variant. Thijssen: "De kleinere brouwerijen ook steeds vaker, zij kiezen wel eerder voor een alcoholarme variant. Dat heeft te maken met de manier van bierbrouwen."

Alcoholvrij bier kan op verschillende manieren worden gemaakt: door moutwater met hop niet te laten vergisten, door speciaal gist te gebruiken dat wel smaak en koolzuur maar weinig alcohol produceert, of door na het brouwproces het bier te dealcoholiseren.

"Vooral die laatste techniek is duur", weet Thijssen. "Daarom is dat lastig voor veel kleine brouwerijen. Bij de andere genoemde technieken ontstaat er wel wat alcohol en krijg je dus alcoholarm bier."

Alcoholvrij versus alcoholarm Alcoholvrij bier mag maximaal 0,1 procent alcohol bevatten

Alcoholarm bier mag tussen de 0,1 procent en 1,2 procent alcohol bevatten

Merken die 0,0 procent-bier aanbieden zitten onder de wettelijke norm van 0,1 procent en zijn dus 'alcoholvrij', maar bevatten dus niet per definitie helemaal geen alcohol

In sommige landen liggen de percentages hoger. In Denemarken en Zweden is de grens 0,5 procent, in Spanje 1 procent en in Italië en Frankrijk 1,2 procent

Alcoholvrij bier vaker op andere momenten

Bergström en Thijssen denken dat we alcoholvrij bier vooral meer op andere momenten gaan drinken. "Bijvoorbeeld tijdens de lunch of vergadering", aldus Thijssen. "Bier met bitterballen op het werk: een borrelmoment zonder de nadelige effecten van alcohol."

"Alcohol is vochtafdrijvend", vertelt Bergström. "Als je in de kroeg drie gewone biertjes drinkt, moet je naar de wc en ga je daarna door met drinken. Dat is anders met alcoholvrij bier. Daar drink je op een avond een paar glazen van, hooguit."

Alcoholvrij bier bevat overigens ook veel minder suiker dan bijvoorbeeld cola en maar de helft van het aantal calorieën. En nog aardig wat vitamines ook, aldus Bergström. "Ook in die zin is het dus een goed alternatief voor bijvoorbeeld frisdrank."